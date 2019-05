Murió el humorista Gabriel “Tuqui” Pinto Lunes, 27 de mayo de 2019 Lo confirmó Juan Di Natale en Twitter. El ex Rock & Pop tenía 64 años y estaba alejado de los medios. Se desconocen las causas de su fallecimiento.





Tuqui, el humorista que se hizo famoso en los 90 gracias a sus trabajos en la Rock & Pop falleció este fin de semana a sus 64 años y por el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.



La noticia comenzó a circular a primera hora del lunes y fue confirmada rápidamente por Juan Di Natale (50) en su cuenta oficial de Twitter.



"Desolado por la noticia de la partida del querido Tuqui, compañero incomparable, profesor de lo incorrecto, socio imprevisible, todo eso y más para mí allá en los ‘90. Cómo nos reímos Tucán, te voy a extrañar mucho bandido", tuiteó el ex CQC.



Además, en su programa de Radio Mega, Reloj de plastilina (lunes a viernes de 6 a 9), el conductor expresó: "Tuqui era alguien muy querido en el mundo del rock, amigo de La Renga. Compartimos un programa que se llamaba Se nos viene la noche. Fue una especie de profesor de la vida loca".



Gabriel Gustavo Pinto, tal como se llamaba el humorista, dejó de lado su carrera de abogacía para dedicarse a la música y en su juventud lideró la banda musical Tuqui y los Pastafaris.



Luego, se inclinó por el humor aunque a lo largo de su carrera artística también se desempeñó como actor, conductor y columnista. Pero sin lugar a dudas su popularidad llegó en los 90 gracias a sus participaciones en diversos ciclos de Rock & Pop.



Entre otros programas de la conocida emisora, integró los equipos de Subí que te llevo, junto a Bobby Flores, Se nos viene la noche, acompañando a Juan Di Natale y Tarde negra, con la Negra Vernaci.



Mientras que en televisión realizó una pequeña participación en la ficción Luna Salvaje (Telefe) y trabajó en diversos programas de entretenimientos, como Café fashion y Justo a tiempo. Asimismo, también se destacó en varios sketches en el ciclo de Susana Giménez.



Su vida se vio seriamente afectada cuando en marzo de 2012 sufrió un accidente en moto que le provocó graves fracturas por lo que debía caminar con muletas.



"Tuve un accidente, iba en moto y un taxista desafortunadamente no me vio. Él quería doblar y yo no. Me convenció con el paragolpes. Salí volando y me fracturé la cadera, que quebré la cabeza del fémur. Me operé y no soldó. Me quedó una pierna más corta. No me puedo apoyar en esa pierna. Por lo tanto estoy perdiendo masa muscular", aseguró el fallecido humorista en una entrevista con TN.



Y completó: "Mi problema es que no puedo caminar sin muletas. Conseguí el 'carnet de tullido', como le digo yo, que es el certificado de discapacidad. Me sirve para tomar colectivos hasta el número 199. Esto me sirve para viajar a colectivos en los que no puedo subir y en trenes".



Hace seis años, luego de ese tremendo accidente y alejado por completo de los medios, Tuqui realizó fuertes declaraciones en una entrevista con La Opinión.



Entre otras cosas, el cómico aseguró que estaba "rengo permanentemente", sin trabajo y vivía "de prestado" en la casa de un amigo. "A muy pocos les pediría trabajo. (Mario) Pergolini me dijo que no tenía nada. Cuando empecé a hacer vida sana, todo empezó a ir en bajada. Tenía más trabajo en la otra vida", reconoció en esa entrevista.



Además, Tuqui habló de su pasado en la drogas y sobre eso dijo: "La cocaína la conozco y el 'paco' también. Fumé paco dos años. Ahora ya pasó mucho tiempo".