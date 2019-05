Quiso ingresar al estadio con marihuana en un pañal

Lunes, 27 de mayo de 2019

La mujer fue detenida por efectivos de la Policía Bonaerense, quienes revisaron el bolso con el que quiso entrar a la cancha de Deportivo Laferrere. Llevaba el bebé en brazos.



Una mujer fue detenida hoy por intentar ingresar droga en el pañal de su bebé al estadio de Laferrere, en la previa al partido contra Deportivo Merlo por el reducido de la Primera C.



La joven arribó al “Estadio Ciudad de Laferrere”, en el partido bonaerense de La Matanza, con su bebé en brazos y cargando el bolso cambiador.



Cuando los efectivos de la Policía Bonaerense revisaron el bolso, vieron que la mujer había ocultado dentro de uno de los pañales varias dosis de marihuana y otras drogas.



“Así son las cosas en nuestro fútbol y por eso la lucha que damos en la Provincia de Buenos Aires contra las mafias narcos es constante. Queremos que la familia vaya a la cancha, que las madres vayan con sus hijos, pero de una manera sana y no usando un pañal de repuesto para transportar drogas”, manifestó el titular de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), Juan Manuel Lugones.



El lamentable hecho se produjo en la previa del partido en el que Laferrere le ganó por 3 a 1 a Deportivo Merlo, en el marco de los cuartos de final del torneo Reducido de Primera C: el conjunto matancero enfrentará en semifinales a Excursionistas.