Horóscopo para hoy 23 de mayo del 2019 Jueves, 23 de mayo de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Podrían surgir algunos contratiempos a causa de algunas malas interpretaciones. No te apresures y respeta tus tiempos.



Amor: Aparentas ser una persona dura, que no hace concesiones. Te resultará difícil mantener esa postura entre las personas que te aman.



Riqueza: Mejor imposible, tanto en materia de finanzas como de contactos. Alguien hará en tu nombre un trato comercial perfecto.



Bienestar: Tu falta de incentivo no te deja avanzar en lo que te propones. Debes tener cuidado con los vicios y los placeres en exceso.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: No estés tan pendiente de los afectos, mejor pon toda tu energía en tu profesión. Sabrás qué quieres y cómo conseguirlo.



Amor: Si quieres que dure tu relación de pareja, trata de hablar claro para que no pase más tiempo y se sigan acumulando cosas.



Riqueza: Para ti lo primero es la creatividad, la seguridad viene después. Guardar un poco para los malos tiempos no sería mala idea.



Bienestar: Tu temperamento te puede llevar a descuidar tu salud. No dejes de hacer ejercicio físico y atender tu alimentación, que debe ser equilibrada.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Día apropiado para el inicio de rutinas deportivas y todo aquello relacionado con el bienestar del cuerpo. Aprovéchalo.



Amor: Día sin grandes contratiempos. Pasarás momentos sin mayores complicaciones durante la jornada de hoy con tu pareja.



Riqueza: No le temas a las criticas constructivas de tus pares laborales. Acéptalas y permítete mejorar en tu forma de trabajar.



Bienestar: No tiene caso vivir atrapado en un momento en particular de tu vida. Busca dejar atrás al pasado y mirar con esperanzas hacia el futuro.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Hoy tu cuerpo te recordará que debes prestarle más atención y lo hará a su manera. No descuides tanto tu salud.



Amor: Compartirás horas de trabajo en tu hogar con tu pareja durante la noche de la jornada de hoy. Esto lo hará más llevadero.



Riqueza: No podrás dilatar más el pedido de un préstamo a tus familiares. No tengas verguenza, ellos no tendrán inconvenientes.



Bienestar: No hay forma fácil de sobrellevar la perdida o alejamiento de aquellos que queremos o amamos. Busca guardar su recuerdo profundo en tu corazón.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Problemas de dispersión a causa de aventuras afectivas. Espléndido coraje que impide postrarse ante los problemas de la vida.



Amor: Sentirás que todo lo que te rodea es amor, de modo que tus relaciones ganarán en calidad. Profunda conexión con el otro.



Riqueza: Cuidado de centrarte demasiado en las ganancias monetarias, te pone en peligro de perder la oportunidad de ser feliz.



Bienestar: El momento mágico es aquel cuando te dices a ti mismo que puedes, ahí puede cambiar toda tu existencia. No esperes la aprobación de otros.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tienes elevada capacidad para los buenos contactos hoy, haz un esfuerzo para comunicarte con la mayor cantidad de personas.



Amor: Alguien quedará prendado de tus encantos, los que gracias a tus influjos astrales se verán intensificados. Embellécete.



Riqueza: Buenas y nuevas ideas que te rinden dividendos. Buen período para ensayar discreción en tu ambiente de trabajo.



Bienestar: Las prácticas alternativas como la aromaterapia pueden resultar de lo más benéficas ahora. Es tiempo para que te quieras a ti mismo.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Te será más sencillo tomar las determinaciones si aprendes a compartir el peso de decidir con tu pareja. Discútelo con ella.



Amor: Lograrás grandes avances en la relación con tu pareja durante la jornada de hoy. Podrás mostrarte como nunca antes.



Riqueza: Deberás avocarte a full a tu trabajo debido a recientes retrasos en el. Concientizate y deja de lado las distracciones.



Bienestar: No existen muchas soluciones posibles a los problemas del corazón. La mejor forma de curarse es dándole tiempo al tiempo. No te apresures.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: No podrás continuar al ritmo que estas llevando demasiado tiempo. Deberás hacer lo que tu cuerpo te dice y tomarte un descanso.



Amor: Tendrás noticias de una persona en particular interesada en ti. Piensa bien antes de tomar una determinación.



Riqueza: Desarrollarás nuevas y novedosas maneras de cumplir con tus obligaciones laborales. Esto será notado por personas clave.



Bienestar: La decisión de creer en uno mismo reside dentro de cada uno. No puede ser enseñada o aprendida, debe ser desarrollada interiormente.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Lograrás conciliar con personas que hasta ayer te esquivaban. Pacífica unión. Día de tranquilidad interior.



Amor: No abandones a los que más amas porque después lo lamentarás muchísimo. Trata de hacer un esfuerzo y logra comprender.



Riqueza: Incremento en actividades vinculadas a asesoramiento, relaciones públicas y ventas. Aparecen nuevos y refrescantes proyectos.



Bienestar: Las tensiones pueden afectarte, te conviene buscar momentos de descanso en los que puedas realizar actividades relajantes o salir a caminar un rato.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Es hora de realizar un profundo cambio de prioridades en tu vida si pretendes tener cabida alguna en la sociedad.



Amor: Contarás los minutos durante la jornada de hoy para volver a tu hogar y disfrutar de la compañía de tu pareja. Buena jornada.



Riqueza: No permitas que tu actitud arrogante y egocéntrica termine por enemistarte con tus pares laborales. Procura reducirla un poco.



Bienestar: Aprende de tus recientes experiencias negativas a la hora de manejar tu capital. Se más cuidadoso en la forma en la que administras tus recursos.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Algunas nubes tormentosas rondarán por tus cielos. Pero el éxito laboral te recompensará. Poco equilibrio emocional.



Amor: Para bien o para mal, te verás obligado a decir que sí. Es buen momento para asumir compromisos con tu pareja. Anímate.



Riqueza: Llevarás a cabo negociaciones reservadas. Es un muy buen momento para que realices trabajos de investigación de proyectos.



Bienestar: Sal de tu habitual tendencia a encerrarte en tu casa y disfruta de la vida al aire libre y de una actividad física más dinámica que de costumbre.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Problemas laborales harán que canceles compromisos adquiridos hace mucho tiempo. Enojo de personas cercanas, y con razón.



Amor: Los altos y bajos se harán presentes en tu relación. Pon las cosas en claro con tu pareja y si te molesta algo díselo.



Riqueza: No desdeñes las relaciones públicas, porque si el trabajo escasea, más vale estar bien conceptuado y bien conectado.



Bienestar: Cuando te des cuenta de que dispones de más tiempo del usual, sé creativo. Tienes una mente artística que necesita salir de la jaula hoy.