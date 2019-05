Cuatro chicos muertos en una confusa persecución policial

Miércoles, 22 de mayo de 2019

Tres de las víctimas tenían entre 13 y 14 años. El que manejaba, 22. Hay una adolescente grave. Familiares y vecinos acusan a la Policía.









El hecho sucedió en las primeras horas del lunes, cuando cinco jóvenes --uno de 22 años y cuatro menores de edad-- se movían en un Fiat 147 y, según la versión policial, trataron de ser identificados por una patrulla que volvía de un operativo.





El móvil policial se acercó y comenzó a seguirlo cuando el vehículo tomó por la Colectora 9 de Julio. Lo que se puede ver en uno de los videos, hasta ese momento, no es a gran velocidad. A la altura del cruce de ese vía con la calle Nolasco López, el 147 impactó con el acoplado de un camión que estaba estacionado.



El auto se partió al medio. Y tras el choque murieron Aníbal Suárez (22), Gonzalo Domínguez (14), Camila López (13) y Danilo Sansone, mientras que Rocío Guagliarello (13) permanece internada en grave estado en el Hospital “El Cruce de Florencio Varela”.





Durante el lunes, sin embargo, los vecinos desmintieron la versión de la Policía. A través de un comunicado, aseguraron que vecinos escucharon el ruido de disparos. Además, mostraron una imagen de captura del video, en la que se ve a un ocupante de la camioneta policial asomarse por la ventanilla y apuntar con un elemento al Fiat. Según la versión policial, esa acción correspondió a que el policía intentaba identificar la patente del 147 para darle aviso a otras patrullas.



“Hoy (martes) vino el fiscal, se llevó pruebas, le hemos entregado imágenes de las cámaras de monitoreo", explicó la intendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol. También secuestraron las armas utilizadas por los policías y sus respectivos celulares.



La funcionaria, que horas antes había decretado tres días de duelo, prefirió no "emitir opinión hasta que no lo diga la Justicia", pero afirmó: "Estamos para defender a la gente, y si alguien hizo las cosas mal, lo va a tener que pagar como todos pretenden”.



El martes por la tarde, los vecinos se movilizaron hasta las instalaciones policiales, donde reclamaron Justicia y lanzaron piedras contra el edificio. En ese cruce con los agentes, resultó herida una mujer policía. Se trata de Noemí Baigorria, de la comisaría 1° de Lobos, internada en estado grave en la clínica Fitz Roy de la Ciudad de Buenos Aires con traumatismo de cráneo.