Delincuentes encapuchados asaltaron un kiosco en el barrio Progreso

Martes, 21 de mayo de 2019

Dos delincuentes asaltaron ayer un kiosco de atención las 24 horas y luego de reducir al empleado de turno escaparon con dinero que era de su propiedad, según la denuncia recibida por parte de la Policía.



El atraco se produjo a la madrugada en un local comercial del capitalino barrio Progreso, próximo a la terminal de ómnibus.



Uno de los maleantes entró al comercio a la madrugada. Lo hizo a través de una ventana forzada. Luego, intimidó al trabajador y facilitó el ingreso de su cómplice que oficiaba de “campana” en la vereda. El atraco sucedió cerca de la terminal de ómnibus.



De acuerdo a información alrededor de las 3 el trabajador estaba cumpliendo con sus labores cuando de repente lo sorprendió un intruso.





A pesar de tener la puerta cerrada y atender por medio de un espacio reducido a los clientes el delincuente que ingresó lo hizo a través de una ventana, situada en la parte posterior.



Portando un arma de fuego y cubriéndose el rostro con una capucha el asaltante redujo a su víctima para posteriormente permitir el ingreso de un segundo malhechor, quien a decir de los investigadores hacía de “campana” en la vereda.



Luego de permanecer un par de minutos ambos sujetos escaparon con una suma estimada en tres mil pesos que estaban guardados en una mochila. Además, sustrajeron un teléfono celular.



Esa plata no sería de la recaudación del negocio sino propiedad del empleado”, indicó una de las fuentes consultadas. Esto hace presumir que no se trató de un golpe planificado sino al “voleo”.

El comercio está ubicado en la esquina de avenida Maipú y Fitz Simon, adonde al rato acudieron efectivos policiales alertados de lo ocurrido.



“La persona damnificada no sufrió lesiones. Dijo que los autores eran dos encapuchados”, precisó.

Por una razón de jurisdicción interviene la comisaría seccional Séptima.