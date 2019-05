Roberto Lavagna confirmó que será candidato a presidente Lunes, 20 de mayo de 2019 El ex ministro de Economía hizo oficial que competirá por suceder a Mauricio Macri, aunque evitó confirmar si participará de las PASO.



La definición en el kirchnerismo parece haber acelerado los tiempos políticos de cara a las elecciones generales de octubre. Y en ese escenario, el ex ministro de Economía Roberto Lavagna confirmó este lunes que será candidato a presidente.



"Soy candidato a presidente. De hecho, ya está", sostuvo el economista. De todas formas, evitó confirmar si competirá en las PASO en Alternativa Federal, y dijo que los detalles de su postulación se conocerán tras la cumbre de ese espacio, que se realizará el próximo miércoles.



De esta forma, y si bien aún debe traspasar el filtro de las primarias, Lavagna competirá por segunda vez por la presidencia. En 2007 encabezó la fórmula del frente UNA (Una Nación Avanzada), que llevó como candidato a vicepresidente al radical Gerardo Morales y que terminó en tercer lugar con el 16,91% de los votos, detrás de Elisa Carrió y muy lejos del 45,28% que consagró a Cristina Kirchner.





El ex ministro ​brindó en la mañana de este lunes una conferencia en el aula magna de la sede de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del Salvador. Luego de esa charla, dio definiciones políticas y, además de confirmar su candidatura, analizó la decisión de Cristina Kirchner de ser candidata a vicepresidenta acompañando en la fórmula a Alberto Fernández.



Al respecto, Lavagna dijo que no cree "que haya habido ningún cambio, más allá de la designación de una fórmula", explicó que solo hubo "un corrimiento político" pero "no cambios de conducta".



Además, en referencia a las recientes declaraciones de Alberto Fernández sobre que algunos jueces iban a tener que "dar explicaciones", advirtió que eso "ratifica la idea de que son un lado de la grieta" y que "del otro lado está el Gobierno que no se mueve en nada en términos de cómo ve el país y qué alternativas hay de futuro".



"Mantenernos al margen de los dos lados de la grieta, para que no nos lleven para un lado ni para el otro. Ellos, el Gobierno y Cristina, son la grieta. Nosotros somos la antigrieta, como lo definió Schiaretti el otro día", sostuvo Lavagna en una entrevista con Infobae.





Lavagna ​también plantó bandera de cara a la cumbre convocada por Juan Schiaretti, y advirtió que "lo primero que hay que definir es si se van a querer ir con Cristina o con el Gobierno". Directamente, se refirió a Sergio Massa, quien pese a ratificar su pertenencia a Alternativa Federal y su intención de ser candidato, dejó abierta la posibilidad de dialogar con el kirchnerismo.



"No pienso lo mismo (que Massa), vamos con la ratificación plena de Consenso 19. Él irá con su exposición y se verá si se puede continuar juntos o no. Nadie dijo que necesariamente hay que continuar juntos", aseveró.



La definición de Lavagna se da luego de que Miguel Pichetto, otro de los hombres fuertes de Alternativa Federal y con quien se ha mostrado más cercano, advirtiera en la mañana del lunes que había que definir candidaturas porque "el tiempo se acaba".