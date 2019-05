Un policía federal y su hermano, presos por matar a dos jóvenes y herir a otro Lunes, 20 de mayo de 2019 Tras el ataque, cuyas causas no están claras, escaparon y chocaron.



Eran las 6.10 del sábado cuando los vecinos del barrio La Paz de Quilmes escucharon varios tiros. Cuando se asomaron, vieron los cuerpos de tres jóvenes tirados en la vereda y la silueta de un cuarto que escapaba corriendo.



Esa imagen quedó grabada en la memoria de los testigos. El sospechoso que huyó tenía un buzo muy peculiar y así se lo hicieron saber a la Policía.



El ataque ocurrió en el cruce de la calle 809 y la avenida Guillermo Hudson, en Quilmes Oeste, y en la escena del crimen los peritos levantaron una docena de vainas servidas calibre .9 milímetros.



Una de las víctimas murió en el lugar, la segunda en el hospital de Quilmes y el tercer joven está internado en grave estado.



Diez minutos después de ese ataque mortal en el barrio La Paz, y apenas a unos ocho minutos en auto de allí, un coche se incrustaba en el guardarrail de un puente en el cruce del Camino General Belgrano y 812.





Cuando la Policía llegó al lugar, encontró al conductor herido. Se trataba de un agente de la Federal que fue trasladado al hospital de Quilmes. No estaba solo. Su hermano menor iba con él y quiso escapar.



Pero no lo logró y fue detenido por "resistencia a la autoridad". Ambos estaban alcoholizados y en el coche estaba la pistola calibre .9 milímetros del policía.



La balacera en el barrio La Paz y el choque sobre Camino General Belgrano de pronto quedaron unidos por un detalle para nada menor.



“El hermano del policía accidentado llevaba el mismo buzo del que hablaban los testigos del ataque a tiros a los tres jóvenes, dos de los cuales murieron y el tercero está gravísimo”, indicaron las fuentes a Clarín. Y resaltaron que el arma del policía había sido disparada recientemente.



Mientras tanto, en el hospital, el oficial herido en el choque relataba que minutos antes lo habían querido asaltar y que disparó. No dijo más nada que eso. Y cuando se sentó frente al fiscal Ariel Rivas, de la UFI N° 1 de Quilmes, que investiga las muertes en el barrio La Paz, se negó a declarar. Lo mismo hizo su hermano.



Fernando Ezequiel Pérez (23), desde hace un año agente de la Federal que presta servicio en el Ministerio Público Fiscal, y su hermano Julio César Pérez (20) quedaron detenidos acusados de tres cargos de homicidio, uno en grado de tentativa. Al menor también lo imputaron por resistencia a la autoridad.



Lo cierto es que los investigadores sospechan que, por el buzo descripto por los testigos del ataque, “fue el menor de los Pérez el que les disparó a los tres jóvenes, que su hermano policía le facilitó el arma y que juntos escapaban cuando chocaron contra el guardarrail”, detallaron las fuentes.





Las víctimas fueron identificadas como Gerardo David Fleita (26) y Gustavo Gabriel Cardozo (24), mientras que Alejandro Antonio López (27) se encuentra internado en grave estado en el hospital de Quilmes. “Dos de ellos tienen antecedentes penales por hechos menores de vieja data”, precisaron las fuentes.



Lo que no pudieron responder las fuentes es cuál fue el móvil del doble crimen. Esa es la pregunta que desvela a los investigadores