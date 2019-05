Manzanares cree que Cristina busca un indulto con su nueva estrategia política Lunes, 20 de mayo de 2019 El excontador de los Kirchner habló de la fórmula de la ex mandataria con Alberto Fernández y recordó que un presidente “no puede indultarse a sí mismo”.



El excontador de la familia Kirchner Víctor Manzanares sugirió este lunes que la fórmula presidencial Alberto Fernández - Cristina Fernández de Kirchner “haría pensar” en un posible indulto para la ex mandataria, “porque un presidente a sí mismo no se puede indultar”.



Al notificarse en Comodoro Py de su excarcelación en la causa Los Sauces, Manzanares aseguró que los precandidatos del kirchnerismo “le llevan un campo de ventaja a los demás políticos contra los que ellos contienden". "Puede tener distintas lecturas. Por más de que Alberto Fernández haya dicho que Cristina no es Perón y él no es Cámpora, suena a eso”, opinó.



“En lo particular, me podría convenir un triunfo de Cristina, entendiendo que podemos llegar a vivir momentos de impunidad. Pero yo no quiero recibir un beneficio tan mezquino como ese”, agregó Manzanares, respecto de su situación judicial.



Manzanares sembró dudas respecto de lo que pueda llegar a suceder con la gran cantidad de causas que enfrenta Cristina Kirchner. E hizo varias alusiones religiosas, además. "Las dudas que uno tiene es qué pasará con las causas políticas. Argentina necesita una señal hacia adentro, hacia el mundo y fundamentalmente hacia Dios. Demostrar de que nos arrepentimos de todo lo hecho.



Finalmente, aseguró que su padre le había "advertido" cómo eran los Kirchner. "Estuve mucho tiempo enojado por el abandono del que fui objeto. Tengo una carrera profesional terminada. Ellos son como me había advertido mi padre: si se llegaba a una situación, el abandono era la respuesta que iba a recibir", explicó, no sin reflexionar que "Cristina debería arrepentirse".