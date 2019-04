Godoy Cruz cayó en Paraguay y complicó sus chances Miércoles, 10 de abril de 2019 Perdió 2-1 con Olimpia y llegó a su cuarto partido sin triunfos en el Grupo C.

Al minuto de juego quedó evidenciado lo que ocurriría en esa primera etapa:Alejandro Silva le dio un pase perfecto a Néstor Camacho, que superó sin problemas a la sorpresiva línea de cinco defensores de Godoy Cruz y quedó solo ante Roberto Ramírez. El delantero de Olimpia hizo una gambeta de más y desperdició la chance de abrir muy temprano la cuenta.



Olimpia apabulló a los mendocinos durante esos cuarenta y cinco minutos iniciales. A pesar de la abundancia de defensores, los ataques locales eran profundos, incisivos e imparables. Camacho tuvo su revancha por la oportunidad desaprovechada al comienzo: Tabaré Viudez (el uruguayo que jugó en River) remató de afuera, Ramírez dio rebote y atento estaba Camacho para una buena definición de zurda en el área grande, a los 18 minutos.





El pie izquierdo de Camacho estuvo cerca de reincidir, a los 27 minutos, con un tiro libre que salió lamiendo el ángulo superior derecho. Y en tiempo de descuento Camacho construyó su segundo gol de la noche. Otra buena asistencia de Alejandro Silva (el uruguayo que jugó en Lanús) y una gran definición de zurda.



Sin reacción, sin juego, superado en todos los aspectos se fue Godoy Cruz al entretiempo. Ya había arrancado mal:en la entrada en calor, en el terreno del Defensores del Chaco y a instantes de comenzar el partido, se había lesionado Luciano Abecasis y quedó afuera de los once (ingresó Verdugo).





En el segundo tiempo el equipo de Lucas Bernardi se adelantó y creció en ofensiva con el ingreso de Richard Prieto. El Morro García estuvo más acompañado. Sin embargo Olimpia se mantuvo ordenado y no dio resquicios ni espacios;por eso no sufrió en su área, exceptuando una buena combinación entre González y Bullaude con remate amenazante que se desvió en Alcaraz y salió.





La expulsión de Angel González -segunda amonestación;la primera por un empujón infantil a Olivera antes de un saque lateral y la segunda por una infracción a Ortiz- derrumbó del todo a Godoy Cruz. Olimpia volvió a ser una tromba. Y un disparo de Camacho -sí, otra vez Camacho- pegó en el travesaño.





En el tercer minuto de descuento un gran cabezazo del Morro acortó distancias. Sólo eso. Godoy Cruz quedó más afuera que adentro.