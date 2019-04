San Lorenzo venció a Melgar y quedó a un paso de los octavos

Miércoles, 10 de abril de 2019

En el Nuevo Gasómetro, ganó el local 2 a 0 con goles de Gonzalo Rodríguez y Cristian Barrios. El conjunto de Jorge Almirón marcha como líder del Grupo F, con 10 puntos, después de tres triunfos y un empate







San Lorenzo dio un paso fundamental para alcanzar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores al vencer como local a Melgar de Perú por 2 a 0, con lo que pasó a encabezar con 10 unidades el Grupo F al cabo de cuatro jornadas. Los goles los anotaron Gonzalo Rodríguez a los 47 minutos del primer tiempo y Cristian Nahuel Barrios, a los 43′ del complemento.



El "Ciclón" debió trabajar mucho para sumar estos tres puntos, tanto como en el anterior en que superó por 1 a 0 a Palmeiras (6 puntos), que este miércoles recibirá a Junior de Barranquilla (0), el equipo colombiano al que visitará en la próxima jornada.



San Lorenzo superó un escollo muy complicado como este Melgar (4) dirigido por el argentino Jorge Pautasso, ex ayudante de campo de Gerardo Martino en el seleccionado argentino, porque el conjunto de Arequipa siempre intentó jugar prolijamente, haciéndole espejo a la propuesta de su colega Jorge Almirón.





Por eso la posesión fue repartida por segmentos del partido, con un San Lorenzo al que su director técnico parece haberle encontrado la vuelta con dos volantes de buen manejo aunque lentos como los experimentados Román Martínez y Gonzalo Castellani, parados a los costados de un recuperador joven, dinámico y tiempista como el colombiano Raúl Loaiza.





Y a partir de ese mediocampo y de una defensa que ante la ausencia del lesionado Marcos Senesi sumó más experiencia, aunque también perdió velocidad, como Gonzalo Rodríguez, el "Azulgrana" mantuvo su esquema 4-3-3, con Nicolás Reniero abierto como wing izquierdo, una posición que a todas luces no le siente, pero a la que con ese sistema va a estar condenado porque el centrodelantero es Nicolás Blandi.



Recién cuando en la segunda parte Blandi, que llegó con lo justo a este partido, se quedó en el vestuario para dejarle su lugar a Nahuel Barrios, fue Reniero "de nueve" y terminó enhebrando la jugada del segundo tanto con el "Perrito", que terminó llorando al momento de la conquista. Antes, al término del primer período justamente Rodríguez, que había ingresado por otro lesionado, fue el autor de la primera conquista de la noche con un cabezazo tras un tiro libre desde la izquierda de Damián Pérez.



En la primera etapa San Lorenzo tuvo el control de la pelota, dominó en el medio, pero careció de profundidad. Buscó por los costados, especialmente por derecha donde encontró espacios con Marcelo Herrera, Fabricio Coloccini y Juan Camilo Salazar, con centros para Nicolás Blandi.



Por el lado de Melgar, la búsqueda se planteó del medio hacia los costados, fundamentalmente con Giancarlo Carmona y Joel Sánchez, por derecha, mientras Ángel Romero manejaba los hilos en la mitad de la cancha y entre todos buscaban abastecer al centrodelantero argentino Bernardo Cuesta.



En la segunda mitad, ante de los 10 minutos fue expulsado el otro colombiano Juan Camilo Salazar por un encontronazo con el peruano Carlos Neyra cuando ya estaba amonestado y el local se quedó con diez hombres, pero cinco más tarde Melgar sufrió la expulsión de John Narváez y todo volvió a emparejarse.



El equipo peruano estuvo cerca de empatar con una pelota que remató Cuesta y Fernando Monetti sacó al córner a los 36 minutos, antes que llegara la conquista tranquilizadora de Barrios.



En el partido de ida, el "Ciclón" igualó el encuentro de visitante 0 a 0 ante el equipo de Arequipa el pasado 5 de marzo. El encuentro que se disputó hoy fue el último como local de San Lorenzo en el Grupo F, ya que luego viajará a Colombia para medirse con Junior, el jueves 25, y a Brasil para enfrentarse con Palmeiras, el miércoles 8 de mayo en San Pablo.



Después de cerrar su participación en la Superliga en el puesto 23, el próximo fin de semana será el estreno para San Lorenzo en la Copa de la Superliga. Y será frente su clásico rival: el domingo lo espera Huracán para jugar el partido de ida de la fase inicial.





San Lorenzo: Fernando Monetti; Marcelo Herrera, Fabricio Coloccini, Gonzalo Rodríguez, Damián Pérez; Román Martínez, Raúl Loaiza, Gonzalo Castellani; Juan Camilo Salazar, Nicolás Blandi y Nicolás Reniero. Director técnico: Jorge Almirón.



Melgar: Carlos Caceda; Giancarlo Carmona, John Narváez, David Villalba, Leonardo Mifflin; Ángel Romero, Carlos Neyra, Alexis Arias, Joel Sánchez, Johnny Vidales; Bernardo Cuesta. Director técnico: Jorge Pautasso.



Árbitro: Ever Aquino (Paraguay)

Estadio: Nuevo Gasómetro

TV: Fox Sports