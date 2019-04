Armani concentró y rezan para que no ataje Lux Miércoles, 10 de abril de 2019 Poroto recibió 5 goles en los últimos dos partidos y le prenden velas al arquero de la Selección. Pasaron 12 días desde la lesión. ¿Podrá jugar el jueves ante Alianza Lima?



El arquero de River Franco Armani se entrenó hoy con una baja intensidad y, si bien fue concentrado por el entrenador Marcelo Gallardo, todavía es una incógnita su presencia en el encuentro que su equipo disputará el jueves, ante Alianza Lima, por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores.



Tal como ocurriera el lunes, el futbolista no trabajó a la par de sus compañeros y su presencia para el partido que se jugará a las 19:00 no tiene certezas.



En el Mundo River las recientes actuaciones de Germán Lux, el reemplazante de Armani, no convencen y los números tampoco ayudan a Poroto: recibió 5 goles en los dos partidos que jugó por la lesión de su compañero.



Todos esperan por la recuperación récord de Armani y que pueda estar desde el arranque en el duelo clave con Alianza Lima. “Debería revisar los goles, pero creo que fueron cuatro tiros al arco y nos hicieron tres goles“, dijo Marcelo Gallardo el pasado domingo en la conferencia de prensa luego de la derrota 3-2 ante Tigre en el Monumental.



“A veces suele pasar que te llegan poco y te concretan. El arquero puede tener alguna aparición tanto favorable como desfavorable. No sé si Poroto tuvo algo que ver con los goles, pero al arquero que le hacen los goles siempre se va a quedar con eso de que podría haber hecho algo más“, agregó el Muñeco.



El arquero de la Selección Argentina se recupera de una lesión muscular “grado 1” en la pierna derecha, que lo dejó afuera de los encuentros ante Inter de Porto Alegre y Tigre.



La lesión se produjo durante el partido que River le ganó 2-0 a Talleres de Córdoba por la Superliga, cuando fue a buscar una pelota que se iba por el sector izquierdo.



Si bien Armani pudo terminar el partido, se mostró con visibles signos molestia, y tras el mismo era muy factible que estaría al menos un partido ausente.



De todas formas, su convocatoria no significa que Armani vaya a regresar 12 días después de la lesión, ya que de hecho el club no anunció que haya recibido el alta médica.



En caso de no estar a disposición, algo que se conocerá este miércoles por la tarde (en el entrenamiento en el estadio) o el mismo jueves, seguramente continúe Germán Lux como arquero del campeón de América y Norberto Bologna, ocupe un lugar en el banco.



Los concentrados por Gallardo son: Franco Armani, Germán Lux Enrique Bologna, Gonzalo Montiel, Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta, Luciano Lollo, Fabrizio Angileri, Robert Rojas, Nahuel Gallardo, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Camilo Mayada, Cristian Ferreira Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal, Rafael Borré, Lucas Pratto, Matías Suárez y Julián Álvarez.



Y el probable equipo titular sería con Lux (Armani); Montiel, Martínez Quarta, Pinola, Angileri; Zuculini; Nacho Fernández, Enzo Pérez, De la Cruz; Pratto y Suárez.