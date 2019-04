Argentina y Colombia serán las sedes de la Copa América 2020 Martes, 09 de abril de 2019 Los equipos estarán separados en dos grupos. Todavía no se decidió dónde se disputará la fase final.





Argentina y Colombia compartirán la sede de la Copa América 2020, tal como lo estableció este martes la Conmebol en la sesión de Consejo Directivo celebrada en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, donde se modificó el sistema de competencia del torneo continental.



La competencia será disputada en dos grupos de seis equipos con sedes en dos países: Argentina y Colombia, donde las equipos participantes serán agrupados en Zona Sur y Zona Norte, respectivamente.





Zona Sur: Las selecciones de Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia y un invitado.



Zona Norte: Las selecciones de Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, más una de las selecciones invitadas.



Cada hexagonal clasificará a cuatro equipos para la etapa final, integrada por los partidos de cuartos de final, semifinal y final. Este nuevo formato implica la disputa de 38 partidos, 12 más que en el formato actual.



“El objetivo central de este cambio es brindar más facilidades a los aficionados y acercar geográficamente los partidos de las selecciones al público sudamericano”. Al mismo tiempo, resaltó que “el aficionado podrá disfrutar de al menos cinco partidos de su selección, lo que refuerza el espectáculo y la fiesta deportiva”, aseguró Domínguez durante su intervención.​



Todavía no quedó establecido dónde se jugarán las instancias finales de la competencia. Ambos países pidieron ser la sede a partir de los cuartos de final. El titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez, mantendrá reuniones con el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y con el mandamás del fútbol colombiano, Ramón Jesurún, para determinar los pasos a seguir.



Se estima que se tomarán las próximas 72 horas para llegar a un punto de acuerdo. Si no lo alcanzan, se someterá a votación de los 10 miembros del Consejo de Conmebol (los presidentes de cada una de las asociaciones). En caso de empate, decidirá Domínguez.



Tampoco está determinado cuáles serán las sedes dentro de cada zona, más allá de que la AFA había anunciado la semana pasada que estaba trabajando para presentar un bosquejo con los escenarios que iba a postular ante la Conmebol.



Entre los posibles candidatos que están en los planes de la AFA figuran la Bombonera, el Monumental, el Cilindro de Avellaneda, el Ciudad de La Plata, el Mario Kempes de Córdoba, el Mundialista de Mendoza y hay dudas entre el Bicentenario de San Juan y el Estadio Único de Santiago del Estero.



Por el lado de Colombia, en tanto, asoman como sedes Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.



Según pudo averiguar Clarín, los ingresos económicos para cada una de las selecciones aumentarían un 60 por ciento, a lo que se sumará que habrá más partidos para la televisación y venta de tickets.



Además, lo que se busca es que haya una mayor concurrencia de público a partir de la división geográfica por cercanías. En resumen: más partidos, más dinero y más sedes.



¿Por qué se descartó Estados Unidos? Porque su propuesta de torneo estaba por afuera de las normativas que FIFA había regulado. Sin embargo, en la casa del fútbol sudamericano creen que esta división geográfica puede preparar el terreno para en un futuro incorporar a las selecciones de la Concacaf en un mega torneo continental.





Además de Tapia, la delegación argentina en Río de Janeiro estuvo conformada por Pablo Toviggino, Daniel Angelici y Víctor Blanco.



La última Copa América que organizó la Argentina (como único país sede) fue en 2011 y la Selección , que en ese momento dirigía Sergio 'Checho' Batista tras el despido de Diego Armando Maradona como DT tras el Mundial de Sudáfrica 2010, quedó eliminada en los cuartos de final con Uruguay.



Uruguay terminó como campeón invicto de esa edición al ganarle la final a Paraguay 3-0 en el estadio Monumental de Núñez.



Colombia no organiza una Copa América hace 18 años, ya que la última fue en 2001, la única vez que levantó la Copa, luego de superar en la final a México por 1 a 0. En aquella ocasión, Argentina desistió de participar. Lo decidió por unanimidad el Comité Ejecutivo de la AFA, que optó por respaldar la postura de Julio Humberto Grondona.



"La falta de seguridad existente en Colombia fue el criterio que se impuso para ratificar la posición inicial", advirtió el entonces presidente de Argentinos Juniors, Oscar Giménez.