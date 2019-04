Licha López le dijo que no a la Selección que jugará los Panamericanos Martes, 09 de abril de 2019 Fernando Batista, que entrenará al equipo, contó cómo fue el diálogo con el goleador del campeón.



Una persona de confianza de Lisandro López no dudó cuando surgió el rumor de una posible convocatoria a la Selección Argentina. "Va a agradecer, pero va a decir que no va", afirmó la fuente. Y no falló el pronóstico: según confesó Fernando Batista, el técnico del Sub-20 y del Sub-23, el goleador del campeón agradeció el gesto aunque aseguró que no jugará para Argentina.





Lisandro entiende que su tiempo en la Selección ya pasó y que debe enfocarse 100 por ciento en Racing para jugar a buen nivel los últimos 18 meses de su carrera. La idea de Batista era llevarlo a los Juegos Panamericanos de Lima, que se disputarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto. Se recuerda: cada uno de los equipos puede incluir hasta tres futbolistas mayores de 23 años.



"Hablé con Lisandro y me agradeció mucho que hubiera pensado en él para una lista en los Juegos Panamericanos. No sólo por lo deportivo, sino también por lo humano. Pero prefiere hacer una buena pretemporada en Racing y no cortarla", afirmó Batista en AM 630. Y agregó: "Licha me habló con mucha humildad, parecía un chico que recién empezaba a jugar. Me dijo: ‘Me metiste en un aprieto porque la Selección Argentina es importante en cualquier torneo que se juegue’”.





La sensatez y la inteligencia son dos de las muchas virtudes que tiene Licha López. La intención de Batista era que el capitán de Racing acompañara en el crecimiento a los chicos de la Sub-23, pero Lisandro tiene la cabeza en el club de Avellaneda y sabe que su cuerpo no le permite ciertas licencias. En la mente de Licha ya aparece la Copa Libertadores de 2020 y para eso se empezará a preparar desde el jueves, cuando el plantel campeón retorne a los entrenamientos.