Argentina le ganó a Chile y quedó a un paso del Mundial

Martes, 09 de abril de 2019

En Lima, la Selección se puso en ventaja a los 17 segundos por una buena definición de Godoy y aumentó de penal. Los de Pablo Aimar encaminan su clasificación.





El seleccionado argentino Sub 17 que conduce Pablo Aimar dio un paso clave en la búsqueda de concretar su clasificación al Mundial de la categoría, que se disputará desde el 2 de noviembre en Brasil. Con un doblete de Matías Godoy, joya de las inferiores de Atlético de Rafaela, venció a Chile por 2 a 0 y se hizo con el liderazgo del Hexagonal final. Sumando tan solo un punto en las próximas dos fechas, la Argentina asegura su clasificación.



No ha tenido paz el conjunto de Aimar durante el Sudamericano. Su rendimiento en la primera fase no fue del todo bueno, si bien es cierto que los países históricamente más poderosos del fútbol sudamericano juvenil (Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia) compartieron el Grupo B. El equipo argentino debutó con una derrota 3 a 0 ante Uruguay, venció a Colombia por 2 a 1, empató con Paraguay 2 a 2 y en la última jornada venció de forma histórica a Brasil por 3 a 0. Salvo los cafeteros, todos los países sumaron siete puntos y el equipo albiceleste consiguió su pase al Hexagonal por diferencia de gol. Quien quedó en el camino fue nada menos que Brasil, el eterno rival.



Pero la fase final ha sido, hasta ahora, la contracara del sufrimiento. Tras un magro empate en 0 ante el local Perú en la primera fecha, Argentina se tomó revancha Uruguay en la segunda jornada y con el triunfo de hoy alcanzó la cima del Hexagonal. Apenas con un empate en los próximos dos partidos se asegura el pasaje al Mundial.



Argentina se plantó ante Chile con un 3-4-1-2 que en la primera mitad generó varias oportunidades gracias a desequilibrio de Palacios y Orozco, a la potencia de Godoy y a la claridad de Sforza y Ayala. En ataque Francisco Orozco, juvenil de Lanús, se abría a la derecha y recibía el acompañamiento por izquierda de Santiago Simón, lateral-volante de River. Matías Palacios, de San Lorenzo, jugaba suelto mientras el juego del equipo descansaba en los cerebrales Juan Sforza, de Newell's, y David Ayala, de Estudiantes. En el fondo, el arquero Granate Rocco Ríos Novo tuvo atajadas fundamentales, mientras que Tomás Lecanda, central Millonario, destacó en defensa.





El seleccionado juvenil enfrentará el jueves a las 16:30 a Paraguay y cerrará su participación en el Sudamericano tres dias después ante Ecuador, a la misma hora. Por el colchón de puntos que construyó y por el aplomo que mostró ante los trasandinos, parece difícil que a la Argentina se le escape la clasificación.