Horóscopo para hoy 9 de abril del 2019 Martes, 09 de abril de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES

Es una época tendente a que se produzca un cambio radical respecto a su proyección profesional, lo que lo afectará más directamente ahora en su vida personal.



TAURO

Semanas en que su signo tiende a un tono energético menor, lo que aconseja no abordar situaciones difíciles. En especial, evite tomar decisiones importantes.



GÉMINIS

Aunque son semanas en que se encuentra en posición propicia para obtener logros en sus aspiraciones, no confíe ahora en algunos recursos económicos.



CÁNCER

En la actualidad, disfruta de capacidad para hacer valer sus posturas e intereses en el medio profesional. Ahora bien, atención a una colaboración que puede perjudicarlo.



LEO

Tendencia a un cierto abatimiento anímico, tal vez debido a la problemática situación laboral y al esfuerzo que seguramente se le exige para afrontarla.



VIRGO

Atención a los gastos generados por un ser querido, seguramente en dificultades. Por lo demás, riesgo de que el éxito de una operación económica se vea comprometido.



LIBRA

Atención a la pareja, pues podría acusar más ahora problemas de índole familiar o en cuanto a la vivienda. Evite tomar hoy iniciativas de relevancia.



ESCORPIO

No es jornada para determinaciones de importancia que puedan afectar a su posición en el trabajo. Aun así, se ve alentada una iniciativa económica.



SAGITARIO

La relación con un ser querido podría verse en estos momentos obstaculizada por algunas dificultades económicas. Evite temas conflictivos con la pareja.



CAPRICORNIO

Saturno en Capricornio, desfavorable con el Sol, indica que dificultades de índole personal pueden en estos momentos repercutir en la vida familiar.



ACUARIO

Son semanas propicias a obtener logros o cierto reconocimiento en su actividad habitual. Sin embargo, conviene cautela ahora frente a algunos problemas



PISCIS

Aunque es un período propicio a defender sus intereses económicos, atención ahora a los gastos generados por un proyecto de mucha importancia.