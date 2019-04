Palacios ilusiona a River: hizo fútbol reducido y acelera su vuelta

Sábado, 06 de abril de 2019

El volante de 20 años se entrenó normalmente por primera vez desde febrero, cuando sufrió la fractura de su peroné derecho.





Se aproxima la vuelta de Exequiel Palacios a las canchas. Este viernes se entrenó normalmente e hizo fútbol reducido junto a sus compañeros, en el River Camp. Es la primera vez que practica junto al resto del equipo desde la fractura que sufrió en su peroné derecho, el 10 de febrero, en la victoria del Millonario por 2-0 frente a Racing.







La rehabilitación del futbolista avanza más rápido de lo que se esperaba y su vuelta podría darse este mes, mucho antes de lo proyectado. Aunque el partido del próximo jueves frente a Alianza Lima, en la cancha de River y por la Copa Libertadores, asoma como poco probable, algunos no descartan que sume minutos el miércoles 17 en Salta por los 32avos de final de la Copa Argentina frente a Argentino de Merlo. Luego, el miércoles 24, River visitará a Palestino por el certamen continental.





La agenda del equipo de Marcelo Gallardo continuará con la Copa de la Superliga -arrancará en la segunda ronda-, con la revancha frente al Inter de Porto Alegre en la Copa y, a finales de mayo, disputará la Recopa Sudamericana ante Atlético Paranaense.



Pero la novedad de la recuperación de Palacios no solo alegra al Muñeco. Lionel Scaloni ya mencionó que la joven joya de River es de su agrado y por eso, si lo nota bien futbolísticamente, podría convocarlo a jugar la Copa América con la Selección. El certamen se disputará en Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio.









La enfermería de River no termina con Palacios

La recuperación de Milton Casco, luego de que se haya fracturado la clavícula, también marcha sobre ruedas: se cree que podrá estar presente en la Recopa Sudamericana.





Un poco antes, a finales de abril, regresarán Franco Armani e Ignacio Scocco. Ambos sufrieron un desgarro en el bíceps femoral derecho.



Distinto es el caso de Juan Fernando Quintero, quien sufrió la rotura de su ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda y deberá afrontar una larga recuperación. Recién estaría disponible en octubre.