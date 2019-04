Ricardo Centurión se va de Racing para jugar en el exterior Sábado, 06 de abril de 2019 El presidente del campeón de la Superliga afirmó que “la situación ya está resuelta; no va a jugar en otro club argentino”.



Racing sigue de festejo por el título de la Superliga y este domingo hará una celebración con sus hinchas en el Cilindro. Sin embargo, hay un tema que sigue vigente en el club: la situación de Ricardo Centurión.



Y fue el presidente Víctor Blanco quien confirmó lo que pasará con el futbolista en los próximos días. "Centurión es un capital del club y lo vamos a cuidar como tal. Pero su carrera va a continuar en otro destino. La situación ya está resuelta. Es un gran jugador, pero en el fútbol argentino no va a jugar en otro club, solamente jugará en el exterior", aseguró el mandamás de La Academia en la radio FM 94.7.





El futbolista de 26 años, con vínculo en Racing por otros dos años, tendrá así su cuarta experiencia en el extranjero: estuvo dos etapas en el Genoa de Italia y también jugó en San Pablo, de Brasil. Si bien todavía no trascendió el destino, los rumores lo vinculan al fútbol de México, pese a que desde Brasil también se había mencionado la posibilidad de que vuelva a jugar allí.



Centurión había llegado en enero de 2018 al club que lo había formado en sus Inferiores y Racing pagó 4 millones de euros por el 70 por ciento de la ficha. Sin embargo, después del duro cruce que tuvo con Eduardo Coudet en el Monumental fue apartado del plantel por "indisciplina" y desde entonces no volvió a jugar en Primera y se entrena junto a la Reserva.





¿La salida de Centurión será otra manera de seducir a Coudet para que renueve su contrato en Racing? "Es importante que Coudet continúe junto a nosotros, pero va a prevalecer la predisposición y las ganas que tenga el Chacho. A partir de ahí no tengo dudas de que nos vamos a poner de acuerdo", avisó el presidente de La Academia. En las últimas horas, el DT había sido tajante: "Centurión fue parte de este logro, pero es un tema terminado".



Centurión fue invitado a participar de la cena de los campeones que se hará en el hotel Savoy este domingo, pero el futbolista no dio señales de confirmación si concurrirá o no al festejo junto a sus compañeros del plantel racinguista.