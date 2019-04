El operativo del Barcelona para que su capitán firme de por vida

Viernes, 05 de abril de 2019

Josep Maria Bartomeu, presidente del equipo blaugrana, dio detalles sobre la intención de renovarle el contrato al argentino





Con el paso del tiempo, y gracias a noches que quedarán marcadas en la historia del club, Lionel Messi se transformó en el mejor jugador de la historia del Barcelona. Y Josep Maria Bartomeu, titular de la institución de Cataluña, lo sabe. Por eso está decidido a ofrecerle al astro argentino que se retire vestido de blaugrana.



"Es un hombre de un solo club. Creo que su trayectoria en el Barcelona va más allá de su fútbol. Su relación con el club seguirá por siempre, por eso creo que es un jugador de un solo club", dijo el presidente del Barcelona en una entrevista que le concedió a ESPN.



"Nos gustaría renovarle. Todavía le quedan dos temporadas más con contrato, pero deseamos hacerlo. Es joven, y lo veo como innova con su juego, su forma de actuar. Por eso pienso que le quedan muchos años en el fútbol, todavía", agregó el mandamás de la institución que se ha convertido en gran protagonista del fútbol europeo.





"Messi es un jugador que conoce muy bien su físico, su mentalidad, por eso el día que él crea que su condición no es la que tendría que tener, dirá 'lo dejo. Espero que sea una fecha muy lejana", relató el hombre que lidera el club desde julio de 2015, luego de ganar las elecciones.



Con esa base de futbolistas, todos generacionales junto a Leo, el Barcelona armó un operativo proyectado en el futuro de la institución. Si bien Bartomeu cree que todavía quedan varias temporadas para poder confiar en la magia que despliega el número 10, la clave está en nutrirlo de las jóvenes figuras del fútbol que vayan surgiendo en las diferentes ligas europeas, como así también que florezcan en La Masia.



"Trabajamos en el futuro porque Lionel es nuestro líder, es el mejor jugador del mundo del fútbol, juega con nosotros y lo hace fantásticamente, pero sabemos que no será para siempre", dijo Bartomeu.



Las últimas adquisiciones del equipo culé marcan el camino del plan del Barcelona. Con las compras de Lenglet, Dembele, Arthur, De Jong, más los posibles fichajes en los que está trabajando para la temporada 2019/2020, que tiene como ejes al holandés Matthijs de Ligt, jugador del Ajax, y al español Alberto Moreno, lateral que milita en el Liverpool inglés, el Barcelona busca sumar jugadores con proyección para los próximos cinco años.





"Queremos que Leo tenga una vida muy larga. No solo los socios del Barca, o nuestros aficionados, creo que Messi ha conseguido traspasar las fronteras del club y es un jugador que todo el mundo admira. Eso se ve cuando gente en otros estadios lo aplaude", explicó.



Con contrato vigente hasta 2021, la idea será seducir a Messi para que termina su carrera como futbolista en el club donde lleva anotados 594 goles, el máximo goleador de la institución.



"El próximo año nos sentaremos con él para que siga en el club por muchos más años. Leo demuestra que es el mejor del mundo en cada partido", sentenció.