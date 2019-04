Qué se define en la última fecha de la Superliga Viernes, 05 de abril de 2019 Racing ya salió campeón pero el fútbol argentino mantiene el suspenso hasta último momento y esta temporada no será la excepción. Además, la final que no fue.



Racing ya salió campeón pero el fútbol argentino entrega emociones hasta el último minuto de cada campeonato y esta temporada no será la excepción: la fecha 25 tendrá como gran atractivo la definición de los otros tres descensos a la B Nacional, se terminarán de conocer todos los clasificados a las copas internacionales y quedarán conformados los cruces para la primera fase de la Copa de la Superliga según las posiciones finales del torneo.





La permanencia. San Martín de Tucumán no hizo pie y tras el ascenso conseguido en 2018, ni siquiera el bombero Ricardo Carsuso Lombardi logró salvarlo y rápidamente volvió a la segunda categoría. Otros tres equipos correrán su misma suerte: entre Patronato, Tigre, San Martín de San Juan y Belgrano solo uno seguirá en Primera y el único que depende de sí mismo es el conjunto de Paraná que si derrota a Argentinos festejará sin escuchar la radio. River-Tigre, San Martín de San Juan Talleres y Belgrano-Godoy Cruz son los otros partidos implicados que se jugarán en simultáneo el domingo desde las 15.15.







El ingreso a las copas. Racing, Defensa y Justicia, Boca y River (repechaje) ya clasificaron para la Copa Libertadores 2020. Atlético Tucumán y Vélez ya se aseguraron su plaza en la Sudamericana del año próximo y hay otros tres lugares por los que pugnan Independiente, Unión, Lanús (por ahora adentro), Talleres, Tigre, Huracán, Aldosivi y Godoy Cruz. Los que finalicen entre el quinto y el noveno lugar serán los clasificados.





Copa de la Superliga. La tabla de posiciones determinará los cruces de la primera fase (7º vs 26º, 8º vs 25º, 9 vs 24º, 10 vs 23º, 11º vs 22º, 12º vs 21º, 13 vs 20º, 14º vs 19º, 15º vs 18º y 16º vs 17º) y según los resultados de esta última fecha podrían darse partidos más que interesantes. Por ejemplo, hoy se estarían enfrentando Independiente y San Lorenzo y Newell’s ante Central pero todo puede cambiar. Los seis primeros clasifican directamente a la segunda ronda. Vélez hoy está sexto pero deberá sumar para asegurarse ese lugar.





La final que no fue. Todos los amantes del fútbol ya se imaginaban un mano a mano entre Racing y Defensa y Justicia que finalmente será la fiesta de la Academia campeón. Sin embargo, al Halcón no le interesa ser invitado y buscará ser verdugo porque los jugadores de Beccacece estaban convencidos que podían ser campeones y buscarán demostrarlo el domingo.