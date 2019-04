Argentinos sacó ventaja ante Estudiantes de Mérida

Viernes, 05 de abril de 2019

El Bicho salió decidido a quedarse con el duelo de ida con una presión fuerte desde el primer minuto y se llevó a su rival por delante. La revancha: el 2 de mayo.



Argentinos Juniors derrotó al venezolano Estudiantes de Mérida por 2-0 en un partido de ida correspondiente a la primera fase de la Copa Sudamericana 2019 jugado este jueves en Buenos Aires.



Edson Rivas (23, en contra) y Damián Batallini (77) anotaron los goles para el triunfo del Bicho en el estadio Diego Maradona.



El equipo visitante terminó con diez jugadores por la expulsión de Jesús Meza (61) por doble amonestación.







El desquite se jugará el 2 de mayo en suelo venezolano, y Argentinos seguirá en carrera incluso con una derrota por 1-0, o por dos tantos de distancia si logra convertir como visitante, mientras que Estudiantes necesita imponerse al menos por 2-0 para revertir la llave.



En su regreso a las copas internacionales tras siete años de ausencia, y más allá de su pobre campaña en el torneo local, Argentinos ofreció un planteo agresivo y se llevó por delante desde el arranque a un Estudiantes de Mérida, al que le costó hacer pie en los primeros minutos.



En una de sus primeras llegadas claras, Argentinos contó con tres ocasiones en la misma jugada, primero con un tiro libre de Alexis Mac Allister que el arquero Araque sacó como pudo, Batallini tomó el rebote y reventó el travesaño, y finalmente la pelota le quedó a Quintana, que remató cruzado y apenas desviado.





Lee también: Independiente goleó a Binacional en su debut

Cómodo en su campo de juego de dimensiones acotadas, Argentinos ahogó con la presión al conjunto venezolano, que se mostraba lento en la salida y se veía desbordado por los costados, donde Batallini y Hauche trazaban surcos.



De un tiro libre frontal llegó la apertura, con un centro de Mac Allister que Edson Rivas peinó hacia atrás, pero no hizo más que enviar el balón al rincón izquierdo, donde no llegó Araque.



Con un juego más veloz por los andariveles, Argentinos generaba peligro y estuvo cerca de aumentar en un centro de Mac Allister al que no llegó Spinelli a empujarla con el arco vacío por delante.



La única oportunidad que tuvo la formación venezolana para igualar llegó casi sobre el final del primer capítulo, cuando Wilson Mena eludió el fuera de juego y picó habilitado desde la mitad de la cancha, pero cuando estaba solo frente a Chaves, demoró el remate y permitió la recuperación de la defensa local.



Para la segunda mitad, el local redujo la presión y le dio un respiro a Estudiantes, que intentó salir, pero careció de profundidad para ir en busca de un empate del que siempre estuvo lejos.



El encuentro parecía apagarse en la intrascendencia, pero antes del final Argentinos consiguió aumentar y llevarse un resultado tranquilizador, con el segundo tanto que anotó Batallini tras una gran asistencia de Alexis Mac Allister, que lo habilitó con un pase al claro por la izquierda, por donde el extremo ingresó para enganchar y vencer a Araque con un tiro cruzado al rincón.



A pesar de sus limitaciones en ataque, el equipo argentino obtuvo un buen resultado para acudir a la revancha, en la que la formación de Mérida estará obligada a mostrar más juego y ambición que lo poco exhibido en Buenos Aires.