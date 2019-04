Horóscopo para hoy 5 de abril del 2019 Viernes, 05 de abril de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES

La luna nueva en Aries, desfavorable con Saturno, le hará acusar más la difícil situación que afecta a su proyección profesional. Hay que cambiar su enfoque sobre la dirección actual.



TAURO

Su signo tiende en la actualidad a un bajo tono energético, el cual tenderá a acentuarse hoy. Evite esfuerzos excesivos y determinaciones difíciles.



GÉMINIS

No es momento de dar impulso a un asunto de su interés, ya que podrían fallarle algunos recursos económicos. La situación requiere ahorro.



CÁNCER

La luna nueva indica posibles cambios para su proyección profesional. Asimismo, cuidado con los problemas de una colaboración, ya que pueden perjudicar su reputación.



LEO

Evite cultivar relaciones de importancia en el ámbito profesional. De hecho, la situación problemática aconseja que sea cauto y extreme la prudencia.



VIRGO

Atención a los gastos generados por un ser querido, tal vez de edad o quizás en situación problemática, pues tienden a desequilibrar su presupuesto.



LIBRA

Toma importancia la relación con la pareja. Pero cuidado, pues las dificultades actuales en el medio familiar o en cuanto a la vivienda tienden a afectarla más.



ESCORPIO

La jornada no propicia que tome determinaciones que puedan afectar a su trabajo. De hecho, podrían ser perjudiciales para desarrollar su labor.



SAGITARIO

Un asunto beneficioso para los hijos podrían verse dañado o frustrado por causas económicas. Es un periodo en el que debe administrar bien sus recursos.



CAPRICORNIO

Saturno en Capricornio, desfavorable con la lunación de hoy, señala el riesgo de que dificultades personales pueden llegar a afectar más a la familia.



ACUARIO

Tendencia a un estado anímico algo bajo, seguramente debido a que acusará más problemas que vienen tomando relevancia actualmente. No es momento de abordarlos.



PISCIS

Procure vigilar más los gastos generados por un proyecto importante para su futuro, aunque de difícil evolución, ya que pueden desequilibrar su presupuesto.