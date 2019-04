Horóscopo para hoy 3 de abril del 2019 Miércoles, 03 de abril de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES

Debe ser realista y no dejarse llevar por excesivas expectativas al afrontar algunas dificultades. Ahora bien, contará con cierto apoyo en el medio profesional.



TAURO

Es un buen momento para tomar determinaciones que enfoquen de modo realista un asunto de interés personal. Ahora bien, podrían fallarle algunos recursos económicos.



GÉMINIS

Aproveche a primera hora para abordar una difícil operación económica en el ámbito profesional. Sin embargo, no confíe demasiado en una colaboración.



CÁNCER

Quizás, no pueda aprovechar hoy las facilidades que le brinda una buena oportunidad laboral. Pero podrá contar con el apoyo de un colaborador para tomar decisiones.



LEO

Tendencia a una importante reestructuración laboral, la cual podría beneficiar ahora su presupuesto. Pero cuidado con los gastos en hijos o seres queridos.



VIRGO

Tal vez la pareja no se muestre receptiva a un asunto familiar, aunque es muy positivo. Sin embargo, gran ayuda por parte de un ser querido, quizás de edad.

LIBRA

Evite abordar hoy tratos o negociaciones en el ámbito laboral, pues no serían demasiado fiables. Ahora bien, contará con cierto apoyo para su trabajo.



ESCORPIO

Excelente jornada para tomar determinaciones firmes, aunque serenas, en beneficio de los hijos. Pero no cuente demasiado con algunos recursos económicos.



SAGITARIO

A pesar de la difícil coyuntura económica, dispondrá de recursos en beneficio de la familia o del hogar. De todos modos, procure ser más realista.



CAPRICORNIO

Saturno en Capricornio, favorable con la Luna, aconseja que tome determinaciones en beneficio de su actividad. Pero pueden fallarle algunos apoyos.



ACUARIO

Atención a los gastos que puede generar un proyecto muy favorable para sus aspiraciones y que le abre horizontes. Pero atención a algunos problemas.



PISCIS

La Luna en Piscis, en relación con Saturno Júpiter, le permite aprovechar mejor personalmente un proyecto difícil. Pero cuidado en el ámbito profesional.