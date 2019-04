Horóscopo para hoy 1 de abril del 2019 Lunes, 01 de abril de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy





Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Te sientes cansado, pero tu voluntad de hierro te mantiene en pie. No abuses de tu buena salud y tómate un descanso.



Amor: La mala influencia de una persona malintencionada te hará dudar de tu pareja. No confíes en gente que no conoces bien.



Riqueza: Trata de poner más empeño en tu trabajo, porque el premio a tus esfuerzos podría pasar de largo si decae tu performance laboral.



Bienestar: La inventiva y creatividad no son virtudes que se puedan desarrollar de la nada. Son el resultado de mucho tiempo de dedicación y perseverancia.





Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Deja atrás la depresión y trata de divertirte. Recibirás una invitación, acéptala, es un buen momento para reiniciar la vida social.



Amor: No conoces límites a la hora de amar y te entregas por completo. Trata de ser más prudente y menos confiado, o saldrás lastimado.



Riqueza: Se presentará la posibilidad de destacarte en tu entorno laboral, aportando esas ideas que tienes rondando. No la dejes pasar.



Bienestar: El coraje y los nervios no son buenos para tu salud. Las salidas al aire libre y con amigos te ayudarán, en la medida que logres relajarte.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Puede que tu vida laboral sea un caos en el día de hoy y en los sucesivos, pero cortarás con las dependencias inútiles.



Amor: Cuídate especialmente de la envidia y los celos. Las intrigas que se tejen a tu alrededor te pueden llegar a lastimar.



Riqueza: Muestras un excelente manejo para desarrollar proyectos poco convencionales y sabes cómo ganar a los clientes difíciles.



Bienestar: Un desacuerdo o una discusión no serán suficientes como para amenazar una relación cercana, pero si se vuelve un hábito, las cosas podrían empezar a decaer.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Tómate vacaciones porque esa oficina es un volcán en erupción, y cuando vuelvas seguramente todo estará más tranquilo.



Amor: Utilizas tu propia inseguridad para atacar a tu pareja y eso no es justo. Conversa con ella sobre tus dudas e intenta mejorar.



Riqueza: Que no te estrese un desplazamiento por causas laborales ya que podrías encontrar en el mismo un tema de futuro muy importante.



Bienestar: Tienes un amigo que está pasando por un mal momento, te necesita y, aunque no lo dice, te está esperando. Acompáñalo y te sentirás muy bien.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: A causa de tu curiosidad podrás verte implicado en una discusión, con lo cual, ten cuidado con no invadir el espacio de los otros.



Amor: Tu pareja se está decepcionando de ti y del modo que tienes de ver las cosas. Si no haces un esfuerzo, la perderás.



Riqueza: Atención en la organización de las finanzas, porque alguien con intereses distintos te ha tratado de influir indebidamente.



Bienestar: Haz todo lo posible para aprovechar activamente el día. Debes planificar el futuro y organizarte de modo cuidadoso y eficiente.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Tu manera clara de pensar regresa, y de seguro tomarás las decisiones correctas hoy. No temas tomar el teléfono y pedir un favor.



Amor: Piensa bien lo que harás antes de actuar. Si no tienes pareja, deja de jugar a dos bandos ya que nadie se merece pasar por esto.



Riqueza: Tienes que resolver de un modo distinto tus viejos problemas de efectivo. Es el momento de buscar un camino alternativo.



Bienestar: Te has mantenido con mano dura y no dejas que otros te convenzan de que debes torcer tu camino. Afloja un poco y date un respiro.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: Te propondrán un cambio profundo en tus actividades, despreocúpate. Todo irá en la dirección que tú verdaderamente elijas.



Amor: Tu magnetismo está al máximo, atraerás con facilidad las simpatías de las personas que te rodean. Oportunidad de conquista.



Riqueza: Para que tu productividad aumente, tendrás que actualizarte y prestar mucha atención a detalles que antes pasabas por alto.



Bienestar: Piensa en la posibilidad de realizar yoga o alguna disciplina que tenga que ver con la meditación y el control mental. Esto despejará tu mente.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: Espera hoy un día repleto de sorpresas agradables. Tomarás las cosas según se presenten, no habrá nada que pueda perturbar tu paz.



Amor: Deja de lado toda posibilidad de discusión en el hogar, no valdrá la pena y sólo servirá para arruinar una grata convivencia.



Riqueza: Todos los esfuerzos realizados van a tener una buena repercusión futura, tanto si se refieren al trabajo como a los estudios.



Bienestar: Si estás en baja o falto de motivación en tu entorno profesional, considera de qué manera brillas. Es importante personalizar tu sitio de trabajo.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Se ve que hoy estás lleno de energía. El ejercicio y ciertas sonrisas harán maravillas en tu cuerpo y alma, debes estar atento.



Amor: Reclamos que te acosan. Elige distanciarte y pensar en frío porque no querrás tomarte la vida afectiva con dramatismo, no lo mereces.



Riqueza: Las ocupaciones y los trabajos te impulsarán a llevar una vida retirada y solitaria. Busca conectarte con tu espíritu.



Bienestar: Si hablando la gente se entiende, recurre a tu buen humor y tu don de gente cuando debas decir algo que el otro se niega a escuchar.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Puedes hacer una pausa y esperar un cambio que está al llegar. En un momento determinado tendrás que intervenir y tomar decisiones.



Amor: Quizá existan diferencias y fuertes discusiones que se superarán con un poco de voluntad y actitud positiva.



Riqueza: Los viajes y la realización de cursos de preparación serán puntos muy importantes para la consecución de tus proyectos.



Bienestar: Todos necesitamos tener una dosis de sano egoísmo. Piensa en ti como si fueras lo más importante del mundo.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Mil satisfacciones laborales y alguna que otra preocupación amorosa menor. Tiempos propicios para planes y proyectos.



Amor: Un afectuoso mensaje que recibas de alguien que está lejos, te hará feliz. Día decididamente especial para el amor y la amistad.



Riqueza: Quienes ocupen cargos importantes tendrán el placer de ayudar a los demás, ya sea dándoles trabajo o simplemente un consejo atinado.



Bienestar: Es hora de que actualices los conocimientos que posees porque pueden caer en desuso. Busca el asesoramiento necesario y perfecciónate.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Ciclo de transformaciones en materia de trabajo. Lo que relucía resultará no ser oro. Cuidado con personas allegadas a ti.



Amor: Anímate a pedir, a decir y esperar respuesta del otro. Muéstrate totalmente sincero y no sientas ningún tipo de temor.



Riqueza: Si la crisis laboral te amenaza, deberás luchar contra ella con uñas y dientes. Nada de resignarse ante las circunstancias.



Bienestar: Encuentra la estrategia necesaria que sirva para tener mayor control sobre tu dinero, y que no deje que traiga problemas indeseables para ti.