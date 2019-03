Moyano le pidió a Macri que no vaya por la reelección Viernes, 22 de marzo de 2019 "Se tendría que dar cuenta de que no está en condiciones de seguir administrando el país", aseguró el líder camionero



El secretario general de Camioneros, Hugo Moyano, lanzó una larga lista de críticas al presidente Mauricio Macri, a quien le sugirió que no compita por la reelección en las elecciones de octubre. "Se tendría que dar cuenta de que no está en condiciones de seguir administrando el país", disparó en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.



El gremialista rechazó las voces que dicen que su sector respaldó la propuesta de Cambiemos en 2015 en medio del distanciamiento con CFK. "Yo nunca lo apoyé, simplemente fue una relación normal entre un hombre que conducía la Ciudad y otro del que dependen muchos trabajadores".



Moyano adelantó además que Camioneros se sumará a la protesta que convocó la CGT para el 4 de abril. El dato no es menor porque marca un deshielo en la relación con el triunvirato y anticipa una convocatoria importante en la manifestación.



En esta nota, las frases más fuertes de Moyano contra el gobierno nacional:





– "La situación es cada vez más preocupante. Los datos están a la vista. Cada vez hay más desocupación. Es una situación dramática la que se está viviendo".



– "Hay mucha preocupación en la gente. El que tiene un trabajo no le alcanza el salario. Y desgraciadamente la sufre el más sensible, el que menos tiene, el jubilado, el que no tiene trabajo, el que no gana como corresponde".



– (Sobre las declaraciones de Macri en la reunión de gabinete ampliado) "Debe estar caliente de las mentiras de él, que es el único que miente".



– "No le quiero faltar el respeto a nadie, tiempo atrás dije que como iban las cosas el ex presidente De la Rúa va a pasar a ser un estadista al lado del actual, y no me estoy equivocando".



– "Dice que se han creado 700 mil puestos de trabajo. ¿Dónde? Él es el que miente. Mentira es lo que le dicen a él".



– "A veces es incomprensible que una persona que tiene una responsabilidad tan grande diga tantas cosas que no tienen que ver con la realidad. Quiere hacernos creer que lo que dice es la verdad y uno empieza a descreer más en la capacidad que tiene el presidente para conducir el país".



– "Acá los que deciden es la gente del FMI. Macri no tiene capacidad".



– (Sobre la reelección de Macri) "Si tuviera un poquito de sentido común y se diera cuenta de que lo que hizo es lo contrario a lo que dijo, se tendría que dar cuenta de que no está en condiciones de seguir administrando el país, que no encuentra la forma de ponerlo en condiciones".



Otros tiempos: abrazos en la Usina del Arte cuando Macri era precandidato a presidente y Moyano secretario general de la CGT Azopardo

– "La gente está completamente angustiada y cada vez peor".



– "Yo estoy trabajando por la unidad".



– (Sobre la aparición de Lavagna) "El solo hecho de decir que no quiere participar en una interna lo diferencia de otros… Acá la oposición en serio está demostrando a través del peronismo y los sectores sociales que el que gana conduce y el que pierde acompaña.. Acá parece que Lavagna en caso de no ganar no estaría dispuesto a acompañar".



– "Es un momento muy difícil del país. Quien venga tiene que tener autoridad y decisión para tomar las medidas que hay que tomar para terminar con esta situación. Usted necesita alguien con autoridad".



– "Yo nunca lo apoyé a Macri, la tarea de mi sindicato tiene que ver con mucha gente que depende de la Ciudad. Esto hacía que yo tuviera una relación directa con él".



– (Sobre su relación con Macri) "Estuve en la inauguración del primer busto que se le hizo en Capital a Perón. Fui porque era nada más y nada menos que nuestro líder, el que hemos conocido desde chicos. Si esto hace que yo haya tenido una relación.. no, para nada. Era una relación normal entre un hombre que conduce la Ciudad y otro del que dependen muchos trabajadores".