Valdés: "Apostamos a la educación pública y gratuita"

Jueves, 21 de marzo de 2019

El primer mandatario correntino ratificó el rumbo que debe seguir la provincia en la apuesta a una educación de igualdad de oportunidades para que todos puedan recibir los conocimientos.



También anunció que se van a invertir $40.000.000 para la construcción de un salón de usos múltiples, playón deportivo, 6 aulas más y un comedor para la institución educativa. Además, inauguró un playón deportivo en el colegio Secundario del Barrio San Jorge del Paraje La Florida.



En horas de la tarde de este miércoles, el gobernador Gustavo Valdés inauguró la ampliación de la Escuela N° 74 “General Matías de Irigoyen” y la celebración de sus 75 años de fundación.



En el acto acompañaron al primer mandatario provincial el intendente de Ituzaingó, Eduardo Burna y la ministra de Educación, Susana Benítez. La escuela se encuentra ubicada en el Paraje La Florida sobre la ruta nacional 12 y a 10 km de la capital de Ituzaingó.



En el comienzo de tres días de intensa actividad, el primer mandatario correntino llegó cerca de las 17 a Ituzaingó para participar en el Paraje La Florida del acto de la inauguración y la celebración del aniversario del establecimiento escolar.



Al inicio del acto se escucharon las estrofas del himno nacional argentino en español y en guaraní para luego recibir de parte del presbítero Carlos López la oración y bendición de las obras.



El primer mandatario Gustavo Valdés al hecer uso de la palabra reafirmó que “el rol del Estado es buscar la igualdad de oportunidades y que todos podamos tener la misma oportunidad de recibir los conocimientos, por eso tenemos que seguir apostando a la educación pública en la Argentina” y remarcó que “ese rol central lo tiene hoy la Escuela 74, en esta zona y que está siendo alimentado de lo que era el ex barrio Matadero, lo que era el ex zoológico y tal vez la zona más discriminada que tenía nuestro pueblo largo”.



En referencia a ello, Valdés recordó que era injusto que “nuestro pueblo se concentraba tal vez todo en la Entidad Binacional Yacyretá o en las mil viviendas o en el casco viejo de Ituzaingó, y esta parte que realmente era la parte donde estaba el Matadero, era más discriminado”.



“Entonces acá es donde nosotros tenemos que poner el mayor de los acentos, donde los docentes tienen que poner el mayor de sus esfuerzos, la mayor comprensión” como decía el director “tenemos que con la educación pública, darle a estos niños, que hoy tal vez no comprendan lo que estamos haciendo, esta oportunidad de crecer, de que tengan alas, de que puedan volar con el conocimiento, eso se hace únicamente con amor, con fuerza, con desempeño y dedicación que ponen los docentes a lo largo de la historia de Corrientes” expresó.



Seguidamente remarcó el esfuerzo y la lucha de los docentes que pasaron y los que hoy y además agregó que “hoy casi 500 alumnos estudian en esta escuela y cómo no hacer la más justa de las inversiones que es invertir en lo que hoy hicimos tal vez modestamente” y que justamente por eso “tomé la determinación como Gobernador de la Provincia, que vamos a estar sustituyendo las placas que hoy vemos de la Escuela 74, vamos a estar invirtiendo en un Salón de Usos Múltiples, un Playón Deportivo, 6 aulas, comedor, con 1050 cuadrados por un monto de 40 millones de pesos”.



Recordó la gestión anterior al decir que “vamos a sumarle lo que hizo el ex gobernador Colombi, y vamos a seguir poniendo los ojos en la zona que más crece de Ituzaingó, es la zona que más va a necesitar inversión, del Gobierno nacional, provincial y con el intendente Burna que venimos trabajando codo a codo”. Y pidió a los asistentes que “tengan fe porque en la Argentina siempre hubo crisis y que tengan la fortaleza, la fuerza de seguir construyendo nuestro pueblo, nuestra Patria chica para que Corrientes verdaderamente sea la Provincia que todos soñamos” concluyó.



















Al momento de su alocución, la ministra de educación, Susana Benítez, indicó “nos debemos sentir privilegiados que en un día como hoy juntemos el ayer, el presente y el futuro” y resaltó que ese hilo conductor es gracias a “la educación junto a anhelos, sueños y proyectos de inclusión para nuestros niños”.



Asimismo, la referente de la cartera educativa expresó: “es un compromiso generar educación pública y gratuita de calidad, y para que tengamos eso debemos contar con el personal capacitado adecuado, familias comprometidas e instalaciones acordes” y culminó estableciendo que por medio del compromiso de “la familia, la escuela y la sociedad podremos lograr un presente y futuro para las nuevas generaciones”.



Hizo lo propio el intendente de Ituzaingó, Eduardo Burna, ratificó que el desafío es empezar a discutir el rol de los docentes, “porque son los responsables de formar hombres y mujeres, generando ciudadanos acordes a las necesidades de la vida ante un mundo tecnológico con un futuro hermoso” y finalizó: “vamos a recuperar lo que nos proponemos como argentinos y correntinos”.



Para finalizar el gobernador Valdés junto con el intendente municipal, la ministra de Educación y el director de la escuela hicieron el tradicional corte de cintas para luego dejar oficialmente las obras realizadas.



Detalles de las obras inauguradas



Las obras de ampliación de la escuela 74 consisten en la inauguración de 3 aulas con sus pupitres, armarios, pizarrones, escritorios y accesorios para el desempeño de los alumnos, más un depósito, y 4 baños, para niñas, niños, discapacitados y maestros. También se les hizo entrega de una computadora con impresora, botiquines, materiales didácticos, elementos deportivos, útiles escolares y elementos para la institución.



En la oportunidad estuvieron presentes junto al gobernador y el jefe comunal, los ministros, de Educación, Susana Benítez; Seguridad, Juan José López Desimoni; Obras y Servicios Públicos, Claudio Polich; los legisladores provinciales, Ricardo Colombi, Sergio Flinta, Noel Breard, Adán Gaya, Eduardo Vischi, Ariel Báez, Javier Sáenz, Manuel Aguirre, Any Pereira, José Fernández Affur; el director de la escuela 74, Jorge Romero; el rector de la escuela Secundaria de Paraje La Florida, Walter Gómez; ex directivos, ex alumnos, alumnos y público en general.



Inauguración del Playón deportivo del Colegio Secundario de Paraje La Florida



Luego del acto en la escuela primaria N° 74 el gobernador Valdés se hizo presente junto con el intendente Eduardo Burna en el Colegio Secundario del Barrio San Jorge del Paraje La Florida para inaugurar el nuevo Playón Deportivo de ese establecimiento.



En el lugar fue recibido por el rector de la institución, Walter Gómez quien al momento de su discurso agradeció el esfuerzo de la provincia por proveer a esa importante barriada de un lugar propicio para la práctica del deporte.



El intendente de Ituzaingó remarcó el impecable estado del establecimiento que fue entregado un año atrás y sugirió que sigan cuidando del mismo modo el playón deportivo para la conservación de esa magnífica obra.



En el mismo sentido Valdés felicitó a los alumnos por el comportamiento de los alumnos para el cuidado de las instalaciones e instó en el mismo sentido que el jefe comunal a seguir por ese camino.



El edificio escolar ahora cuenta con un playón Deportivo al aire libre con cancha de básquet con sus respectivos aros y balones, cancha de fútbol 5 con sus arcos y pelotas y cancha de volley con sus redes y pelotas para su práctica.