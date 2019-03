Horóscopo para hoy 19 de marzo del 2019 Martes, 19 de marzo de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES

Aunque es jornada favorable a un entendimiento más abierto con los hijos, le costará compaginar la dedicación a ellos con un asunto de su interés.



TAURO

Marte en Tauro, desfavorable con la Luna, señala que alguna de sus actitudes puede no ser bien recibidas por la familia. Pero medios económicos favorables para ésta.



GÉMINIS

Tendencia a un ánimo inquieto, seguramente debido a problemas de estos últimos tiempos. Por fortuna, contará con el apoyo de la pareja.



CÁNCER

La puesta en marcha de un proyecto interesante genera gastos que desequilibran su presupuesto. Ahora bien, ganancias gracias a una oportunidad de expansión laboral.



LEO

La Luna en Leo señala posibles desavenencias con la pareja y en el medio profesional. En cambio, disfrutará de gran apoyo por parte de un ser querido.



VIRGO

No es oportuno tomar determinaciones para abordar algunas dificultades, ya que sería contraproducente. Sin embargo, la ayuda familiar será determinante.



LIBRA

Es jornada propicia a que se vuelque en dar aliento a un proyecto de su interés. Ahora bien, atención a los aspectos económicos, ya que pueden perjudicarlo.



ESCORPIO

Buena posición para cultivar relaciones profesionales, sobre todo en cuanto a una magnífica operación económica. Pero cuidado con un colaborador.



SAGITARIO

Júpiter en Sagitario, favorable con la Luna, alienta su gran capacidad de comunicación y de expansión actuales. Pero posibles fricciones en el trabajo.



CAPRICORNIO

Atención a los gastos generados por actividades beneficiosas para un ser querido, quizás deportivas. Pero dispone de apoyo importante en temas económicos.



ACUARIO

A pesar de que la pareja acusará más problemas familiares actuales, podrá compartir con ella un proyecto que abren perspectivas para el futuro.



PISCIS

Se encuentra en un periodo importante para su proyección profesional, lo que alienta ahora su labor habitual. Pero cuidado con algunas iniciativas.