Horóscopo para hoy 15 de marzo del 2019 Viernes, 15 de marzo de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES

Amor. Puedes empezar a visualizar una jornada ideal al lado de esa persona que te atrae. La información es poder y más cuando se trata de una especie de actitud totalmente inesperada. Si sabes que realmente le encantará esa forma de decirle que le quieres, hazlo sin dudar. Ponte manos a la obra para planificar un fin de semana de los que hacen historia.

Dinero y trabajo. Tendrás que mediar en un conflicto entre distintos empleados. Puede que esa forma de expresarte con ellos no te reporte unos buenos resultados, pero al menos servirá para que dejen de atacarse entre ellos. Por suerte el fin de semana está cerca y podrás descansar de tanta tensión. Estar en el medio no es demasiado bueno.

Salud. Tu energía parece que se acumula por momentos y lo hace de tal manera que no vas a poder evitar sentirte saturado. Esta forma de actuar puede esconder algunos contratiempos para tu futuro que no esperas. Visualiza un camino y ve hasta la meta, repite la operación cada tarde y verás cómo vas eliminando obstáculos a medida que avanzas en esa carrera imaginaria.



TAURO

Amor. El amor suele tener varias caras. Todos vemos la parte más bonita, esos momentos de intimidad que nos seducen. Pero detrás de cada uno de esos pasos se esconde también una parte negativa. Esa tensión entre ambos se materializará hoy de la mano de ciertos malentendidos inesperados, las palabras pueden hacer mucho daño.

Dinero y trabajo. Tu camino está un poco lejos de la meta. Hoy tendrás que seguir remando hasta llegar a donde siempre has deseado estar. Un punto en tu carrera profesional que nada tiene que envidiar a tus compañeros. Si siempre miras por encima del hombro, nunca vas a llegar a tu destino soñado.

Salud. Tus sueños pueden tener una interpretación que puede ser más lógica de lo que pensabas. Si ves símbolos dónde solo hay realidad te puedes perder. Si sueñas de forma casi diaria con una persona que hace tiempo que no ves, no mires qué lleva puesto o cómo te hace sentir, simplemente necesitas verla y recrearte en ese momento.



GÉMINIS

Amor. Hay una serie de problemas en tu relación. Palabras que no terminan de decirse y mentiras que se mantienen. Es momento de que te sientes contigo mismo, no hace falta que esté tu pareja, escribe en un papel en blanco todo lo que te preocupa. Poned en común estas ideas y seguro que encontraréis solución de manera consensuada.

Dinero y trabajo. Intenta apartar parte de lo que te queda en el banco para el final de este mes. Es probable que vayan surgiendo imprevistos. Hoy viernes, puedes necesitar la ayuda de una tercera persona para hacer cuentas. Realmente nunca se te han dado demasiado bien los números y menos cuándo te afectan tan directamente.

Salud. Tu mente parece no responder a los estímulos. Por mucho que intentes tomarte en serio un curso, no vas a poder obtener las respuestas que necesitas. Estás muy pendiente del futuro y eso puede llegar hasta molestarte. Evita el control exhaustivo de algunas personas y concéntrate en lo que de verdad te importa.



CÁNCER

Amor. Tienes una serie de defectos que pueden ser del todo inesperados para tu pareja. Cuando llegan los celos nunca se sabe cómo vas a reaccionar. Puede que algo sencillo se termine convirtiendo en una tarea complicada. Piensa antes de actuar y no le eches la culpa a tu entorno más cercano.

Dinero y trabajo. Mirarás cada uno de los gastos que veas en el extracto del banco. Con tu cabeza a mil kilómetros de distancia, puede que te hayas dado cuenta de que hay algunos elementos que te pueden estar perjudicando sin enterarte. Cuidado porque hay recibos que son una constante y no tienen un origen claro.

Salud. El reloj es tu peor y mejor enemigo. Por un lado, esconde uno de tus grandes defectos, la impuntualidad, pero, por el otro, es un generador de estrés en potencia. Debes empezar a realizar una tarea repetitiva al llegar a casa, lanza el reloj sobre la mesa del comedor o escóndelo en el bolso, las horas dejarán de tener sentido a partir del momento en que te pongas a faenar.



LEO

Amor. Tu corazón está tan oscuro como un bosque lleno de vida. Esas ramas que han ido creciendo sin control, te impiden ver la realidad. Puede que tengas que hacer algo para cambiar este destino. El amor descontrolado puede dar lugar a una oscuridad terrible, no sabrás qué camino tomar o qué hacer para encontrarte a ti mismo.

Dinero y trabajo. Tu empresa necesita a alguien que lo rescate. Una persona de tu entorno habrá llegado para convertirte en alguien que ha estado muy pendiente de los números. Hay momentos en los que la objetividad o una mirada mucho menos comprometida, puede aportar esa solución mágica que puedes necesitar.

Salud. Este viernes será un poco más largo de lo que esperabas. Puedes empezar la jornada en una hora y acabarla en otra muy distinta. Todo servirá para que te sientas un poco peor al final a nivel físico, pero mentalmente con una energía desbordante. Estás en condiciones de hacer algo más, vas a poder emprender todo aquello que te propongas.



VIRGO

Amor. Los mantras son frases sagradas que según algunos psicólogos sirven para poder acabar con algunas malas vibraciones que nos rodean. En el amor los mantras que se necesitan son dos personas con objetivos comunes, si uno va en una dirección y el otro en otra, difícilmente podréis llegar a ese punto en común donde vuestra relación fluirá como la vida misma.

Dinero y trabajo. Eres alguien demasiado inseguro en cuánto a toma de decisiones se refiere. Tienes que tener todos los datos bien estructurados para poder decidir y eso puede significar que tengas a alguien esperando demasiado tiempo. Vas a perder alguna buena oportunidad hoy, si no eres todo lo rápido que deberías ser.

Salud. No tengas miedo de decir lo que piensas. Esa capacidad de expresión es un claro síntoma de que realmente estás liberando alguno de esos pensamientos que te anclan a una salud llena de matices. Las pesadas cargas que soportamos se producen cuando no somos capaces de decir lo que de verdad nos está preocupando.



LIBRA

Amor. Te escondes cuándo llega una persona de tu entorno que está siendo mal tratado por alguien que quieres. No puedes entender como esos dos seres que son tan importantes para ti, son capaces de llevarse tan mal. Será posible que hoy empieces a ver algunos pequeños matices para poder cambiar de rumbo esa actitud.

Dinero y trabajo. Trabajar en lo que te gusta es un privilegio que no todas las personas pueden permitirse. Hoy te sentirás afortunado de ocupar un puesto por el que has tenido que trabajar mucho. Detrás de tanto esfuerzo hay alguien que tiene lo que realmente se merece, una forma de acabar la semana agradeciendo todo el apoyo prestado por alguno de tus compañeros.

Salud. Podrás hacer un pequeño brindis hoy. Tendrás buenas noticias que te llevarán directamente a mejorar en el aspecto emocional. Los problemas que arrastras desde hace tiempo parece que se están enquistando y eso no es nada bueno. La mayoría de las enfermedades aparecen de esos pequeños roces que no tienen razón de ser.



ESCORPIO

Amor. En el amor es bueno entender en profundidad a la otra persona. Debes empezar a verle como alguien especial que hace todo lo posible para estar a tu altura. Seguramente te darás cuenta de que de verdad has estado generando una serie de malos comportamientos. Le estás obligando a convertirse en tu criado fiel y eso no puede ser.

Dinero y trabajo. Ser la persona responsable de la empresa te encanta, pero también es una forma de sentir la presión en primera persona. Dependes de ti y eso es algo que quieres mostrar, pero también ocultar. Un signo de debilidad que realmente no será nada bien visto por tu competencia. Podrás hacerte el fuerte hoy si lo necesitas.

Salud. El día se hace más largo, pero también amanece antes. Si tu cuerpo ya se levanta antes es porque realmente te sobra la energía. Puedes aprovechar esa dosis extra para hacer algunos cambios importantes en tu día a día. Escuchar con atención lo que te pide tu mente y encauzar una nueva actividad que tranquilice tus nervios.



SAGITARIO

Amor. Eres alguien que desprende energía por todos los poros de su piel. Si de verdad quieres que todo vaya cuadrando tendrás que empezar a amar con el corazón abierto. El miedo al compromiso es algo que puede llegar a afectarte, pero no necesariamente debería ser una carga para ti.

Dinero y trabajo. Hay momentos en los que el trabajo no lo es todo. Tienes entre manos una especie de negatividad que arrastras, aunque sea viernes, lo verás todo de color negro. No importa que los números hayan salido bien o que tengas muy buenas oportunidades. Tendrás predisposición a estancarte en una especie de depresión.

Salud. Puedes empezar a jugar al pádel de nuevo. Con el buen tiempo entre manos y una serie de condicionantes que te beneficiarán, empezarás a crear ese equipo que te interesa tener. En ciertos momentos podrás convertirte en el organizador de una competición, no vayas de enterado, empieza con una actitud humilde.



CAPRICORNIO

Amor. La grandeza de tu corazón puede ser enorme, pero la idea de familia perfecta pasará por encima de cualquier idea predeterminada. Si quieres convertirte en una persona entregada a una serie de actos especiales, empieza por sincerarte. Habrá algunas personas que te harán soñar y otras que te llevarán hasta la más absoluta realidad, tú eliges.

Dinero y trabajo. La visión de tus ojos puede hasta verse modificada. Puede que tantas horas al ordenador te hagan ver cosas que no son. No puedes pasarte una semana tan intensiva sin cometer errores. Hoy se pondrán de manifiesto aquellas cosas que no has visto, no solo las de la pantalla, seguro que encuentras algunas dificultades más añadidas.

Salud. El sueño parecerá ser misión imposible hoy. Te costará sentirte en paz o al menos conseguir que todo tu cuerpo descanse. Un maratón de series o películas de culto pueden llevarte a una cierta desconexión, aunque vas a necesitar algo más para terminar de estar en plena forma. Cierra los ojos y déjate llevar.



ACUARIO

Amor. Tienes a una persona a tu lado que se preocupa más de la parte espiritual que de la física. Es algo que compartes, pero en tu caso, vas a preferir hoy que ambas vayan al unísono. Te querrás ver en el espejo con esa capacidad de atención y amor que puede ser determinante. Usa tus fuentes internas para atraer, el espíritu y el cuerpo irán de la mano.

Dinero y trabajo. Ahorras sin pensarlo algunas veces con la intención de obtener algunos beneficios y otras en busca de terceras personas que te permitan sentirte mejor. Tener esa seguridad te llevará a tomar una decisión importante, todo se ve mejor con una intención manifiesta de un posible éxito a la vista.

Salud. Ir en dirección contraria, puede asegurarte un problema mayor. Existe la posibilidad de que tengas algún incidente sin pensarlo. Abre bien los ojos y no te despistes, las calles con doble dirección son algo terrible que pueden incluso hacer que te pierdas. Si nunca has ido a ese sitio, organízate o puedes acabar con una ansiedad terrible.



PISCIS

Amor. Tus objetos de culto pueden ser varios. En especial es algo que te regalo tu pareja y que puede que hayas perdido. En días como hoy tienes que ser sincero, y decir la verdad, si no es así estarás poniendo las bases para un engaño mucho mayor. Cuidado con cierta actitud un tanto inconsciente, no te servirá de nada.

Dinero y trabajo. Cobrar por algo que lleva tiempo hecho es algo que ni te esperas hoy, pero puede que pase. Has estado generando una serie de buenas sensaciones a tu alrededor que tendrán que ser bien o mal vistas, dependiendo de la forma en que acabes cobrando el impagado. A las buenas nadie te gana, pero a las malas, tampoco.

Salud. La medicina tradicional desconecta cada parte del cuerpo, cuando en realidad están mucho más relacionadas de lo que podemos pensar. Si has estado esperando a que sucediera algo en esa parte débil y encuentras su réplica en el opuesto, no te asustes, puede tener un foco común, aunque no lo parezca.