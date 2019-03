Valdés aseguró apoyo a la carrera deportiva del piloto Emanuel Aguilar

Viernes, 15 de marzo de 2019

El correntino tuvo un debut espectacular en el Campeonato Argentino de Velocidad de motociclismo, denominado Superbike, con una gran victoria en el circuito de Alta Gracia, Córdoba.



Tras su retorno, fue recibido por el mandatario, quién le ratificó el respaldo económico a su campaña, a través de Lotería Correntina.





Esta mañana, el gobernador Gustavo Valdés recibió en su despacho al destacado piloto de motociclismo, el correntino Emanuel Aguilar, que viene de imponerse el pasado fin de semana en la fecha inicial del Campeonato Argentino de Velocidad, llamado Superbike Argentino, que se disputó en Alta Gracia, Córdoba, en la categoría 600 cc.



Con tan solo 19 años –desde los 7 que abraza la pasión por las motos- Aguilar es uno de los grandes proyectos que tiene el deporte sobre dos ruedas, habiendo alcanzado importantes resultados en el contexto nacional.



Asimismo, ya tuvo experiencia en el exterior al competir en el Red Bull Rookie Cup, en la temporada 2015.



Aguilar mantuvo una charla amena con el mandatario provincial, a quién lo puso al tanto sobre los aspectos salientes que hacen a su carrera deportiva y la oportunidad resultó propicia para que reciba un subsidio canalizado a través de Lotería Correntina.



“Al igual que el año pasado, el gobernador Gustavo Valdés ratificó el apoyo a mi campaña deportiva y vamos a poder correr en la categoría durante todo el año y es un verdadero halago contar con este respaldo de Lotería Correntina”, dijo luego del encuentro Aguilar, para luego señalar que “participo en una categoría que es muy costosa y si bien tengo aportes de empresas del sector privado, sin la ayuda económica de la provincia sería muy difícil poder asistir a todas las carreras que tiene el calendario”.



“Mi objetivo es seguir creciendo como deportista y poner bien arriba a Corrientes. Trabajamos para eso junto a mi equipo y estamos por buen camino”, manifestó Aguilar.



Cabe resaltar que Aguilar, como se menciona más arriba, se adjudicó la fecha inaugural en el Oscar Cabalén, ocasión en la cual pudo doblegar en el primer duelo del año a Fausto Grantón en la categoría de 600cc, donde los pilotos jóvenes de experiencia internacional han copado los mejores puestos. Solo 94 milésimas separaron al correntino del entrerriano, quedando en tercer lugar al cordobés Ezequiel Iturrioz.



Tras su resonante éxito y al ser consultado por el los medios especializados, Aguilar había expresado: “Primero nada quiero que sepan que soy correntino. El año pasado terminé segundo, no se me pudo dar el campeonato. Para esta temporada cambié de equipo, volví al 2QAS que me entregó una moto fenomenal”.



“Hace unos tres meses que no estaba sobre una moto de pista. Trabajé en la parte física y con una moto de cross. Por lo tanto volví a la pista prácticamente en Córdoba. Por eso ganar es mucho para mí y estoy muy contento”, agregó tras la primera carrera Aguilar.



El piloto comentó que se prepara con intensidad para la segunda fecha, a desarrollarse el 21 de abril en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. “El trabajo en equipo ayuda a pelear el campeonato. Esto es muy largo, nos quedan todavía ocho fechas por delante y todo puede pasar”, cerró Aguilar con toda la dosis de optimismo encima.