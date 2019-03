Horóscopo para hoy 13 de marzo del 2019 Miércoles, 13 de marzo de 2019 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

ARIES

En estos momentos en los que su signo tiende a un tono energético algo bajo, es preferible que no aborde problemas, sobre todo en jornadas como la de hoy.



TAURO

Aunque son semanas propicias a obtener logros de cara a sus aspiraciones, es preferible que muestre hoy cautela en cuanto a recursos económicos ajenos en los que confía.



GÉMINIS

A pesar de ser un período propicio a su proyección profesional, no se fíe demasiado en el apoyo de una colaboración, pues podría llegar a fallarle.



CÁNCER

Extreme hoy la prudencia al comunicarse, sobre todo en cuanto a una estupenda oportunidad laboral. De hecho, existe el riesgo de falta de fiabilidad en los tratos.



LEO

Son semanas en las que disfruta de una posición favorable para hacer valer sus intereses económicos. Ahora bien, cuidado hoy con gastos generados por un ser querido.



VIRGO

Período de mejor posición para avivar la relación de pareja. Ahora bien, no confíe demasiado en ella en cuanto a un asunto familiar, aunque éste es favorable.



LIBRA

Semanas en que puede disfrutar de una posición propicia para hacer valer sus propuestas e intereses en el ámbito laboral. Pero evite estos días negociaciones.



ESCORPIO

Es preferible que no cuente hoy con algunos recursos económicos en un asunto favorable a un ser querido, quizás en beneficio de los hijos. Pueden fallarle.



SAGITARIO

Su signo se encuentra en un período en que se le abren amplios horizontes personales. Ahora bien, procure estar más atento respecto un asunto familiar.



CAPRICORNIO

Son semanas propicias a obtener ciertos logros en su actividad. Sin embargo, es preferible que no cuente estos días con algunos apoyos, quizás influyentes.



ACUARIO

Su posición en una operación económica complicada podría verse perjudicada ahora, debido a los excesivos gastos generados por un proyecto ambicioso.



PISCIS

El Sol en Piscis, desfavorable con Júpiter, le aconseja mucha prudencia, pues su situación personal podría menoscabar una excelente oportunidad profesional.