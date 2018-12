Dictaron falta de mérito y excarcelaron a ex secretarios y empleados de Cristina Kirchner Sábado, 29 de diciembre de 2018 La Cámara Federal porteña ordenó la liberación del jardinero Ricardo Barreiro y el recaudador Raúl Copetti.



La Cámara Federal porteña revocó este viernes los procesamientos por asociación ilícita, dictó la falta de mérito y excarceló a ex secretarios y empleados de los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, entre ellos el jardinero Ricardo Barreiro y el recaudador Raúl Copetti, en la causa que investiga supuesto pago de sobornos a raíz de los cuadernos de la corrupción, informaron fuentes judiciales.





También quedaron en libertad los exsecretarios Roberto Sosa y Daniel Álvarez. Todos ellos estaban detenidos en el penal de Marcos Paz. El también ex secretario de Cristina Kirchner Fabián Gutiérrez fue excarcelado anteriormente al haber declarado como arrepentido.



El 22 de octubre pasado, el juez Claudio Bonadio los procesó con prisión preventiva por considerarlos miembros de una asociación ilícita que comandaron "Néstor y Cristina Kirchner" y que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales que pagaban las empresas contratistas del Estado.



En una extensa resolución, Bonadio había señalado que se vislumbraba la participación de todos ellos, "en el traslado y ocultamiento del dinero ilícito obtenido por Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández mediante las maniobras relatadas por los testigos que declararon en la causa".



"La prueba recolectada en estas actuaciones dejó al descubierto la existencia de varios sistemas de recaudación que funcionaban en el ámbito del citado Ministerio, en lo concerniente a la obra pública, las concesiones viales y el transporte, cada uno de ellos con una forma establecida y personas encargadas de coordinar y retirar los pagos realizados por directivos de empresas que obtenían dichos contratos", recordó en ese momento Bonadio.





Para procesar a los ex secretarios y colaboradores de los Kirchner, Bonadio utilizó -entre otros- los testimonios del ex piloto de la flota presidencial, Sergio Velázquez, y de personal de la Fuerza Aérea. "De estos testimonios se desprende que había equipaje de la comitiva presidencial que se subía al avión sin ser controlado por el escáner, circunstancia que generó reclamo de alguno de los pilotos para que se cumpla con tal requerimiento por que implicaba un riesgo para la seguridad del vuelo, siendo esto ignorado por los pasajeros de la comitiva", remarcó.