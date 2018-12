El gas sube 35% en abril, la luz 55% en cuatro cuotas y el transporte un 40% en promedio

Jueves, 27 de diciembre de 2018

En una tanda encadenada en unas pocas horas, el Gobierno anunció aumentos en casi todas las tarifas de servicios públicos para la primera mitad del año próximo. Son subas en el transporte público, la electricidad y el gas, que se suman a lo que ya se había anunciado para el agua corriente.



Al mediodía, el Gobierno nacional anunció un incremento en los boletos de trenes y colectivos, que será del 40% en promedio, se aplicará de forma escalonada y comenzará a regir desde el 12 de enero. Durante una conferencia de prensa brindada en el microcine del Palacio de Hacienda, el ministro Guillermo Dietrich no descartó que haya más aumentos durante el año próximo.



Según el nuevo esquema tarifario, el viaje mínimo en colectivo subirá $ 2 a partir de enero; $ 1,50 en febrero y $ 1,50 más en marzo. Así, cuando se aplique el último aumento, costará $ 18. Mientras, el valor de los viajes de 3 a 6 kilómetros que hoy es de $ 14,25 pasará a $ 16,50; después a $ 18, y en marzo a $ 20. Y la tarifa para trayectos de 6 a 12 kilómetros irá subiendo de los $ 15 actuales a $ 17,50; $ 19 y $ 21.



Para los beneficiarios de la tarifa social, el incremento en la tarifa mínima del colectivo a partir del 12 de enero será de 90 centavos. Si además esa persona hace combinaciones con otros colectivos en un lapso no mayor a las dos horas, tiene los descuentos de la Red SUBE, por lo que el incremento en el segundo colectivo es de 45 centavos y en el tercero, de 30 centavos.



A su vez, también se anunciaron subas para el tren de pasajeros urbano y para el subte porteño. En el caso de las líneas de los ferrocarriles Mitre, Sarmiento y San Martín, en las que ahora el boleto mínimo cuesta $ 8,75, subirá a $ 10 en enero; a $ 11,25 en febrero, y a $ 12,25 en marzo. Mientras, el del Roca y el del Belgrano Sur saltará de $ 5,50 a $ 6,25; $ 7 y $ 7,75. En el caso del Belgrano Norte, de $ 4,75 se irá a $ 5,75; $ 6,25 y, en marzo, a $ 6,75. Y la tarifa mínima del Urquiza, de $ 5,75 a $ 6,50; $ 7,25 y $ 8.



El pasaje de subte, el 15 de diciembre aumentó de $ 13,50 a $ 14,50. Y para febrero está previsto subirlo a $ 16.50, como parte de los ajustes anunciados para este año. Y si bien todavía no se terminaron de aplicar, en la conferencia de prensa se anticiparon más aumentos.





Por la tarde se anunciaron también aumentos en las tarifas eléctricas. En este caso, la suba prevista será de un 43% entre febrero y marzo, mientras que para todo 2019 se espera un aumento promedio de un 55%, ya que habrá dos cuotas más del 4% cada una, previstas para mayo y agosto. En este caso, son aumentos promedio previstos para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.



Además, trascendió de fuentes oficiales que está previsto un incremento del 35% a partir de abril en el caso del gas natural para los clientes domiciliarios.





El Gobierno oficializó también el nuevo sistema de asignación de subsidios para el transporte público, en el que las provincias pasan a tener autonomía plena en el financiamiento de sus propios sistemas de transporte.



Esos tres aumentos se suman a los ya anunciados para el agua corriente: el servicio de agua y cloacas tendrá dos incrementos: del 17% en enero y del 27% en mayo.