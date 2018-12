Absolvieron a Milagro Sala en la causa conocida como “La balacera de Azopardo”

Jueves, 27 de diciembre de 2018

El Tribunal Criminal N° 2 la encontró inocente de haber mandado a matar a un hombre en 2007. La Fiscalía había pedido 12 años de cárcel.





Finalmente, la Justicia jujeña absolvió a la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, en la causa conocida como "La balacera de Azopardo", en la que estaba acusada de contratar a dos sicarios para matar a un hombre en Jujuy en 2007.



El fallo fue dado a conocer este jueves por el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Jujuy, a cargo de las juezas Claudia Cecilia Sadir, Mónica Cruz Martínez y Liliana Pellegrini. Sala estaba acusada como "coautora de homicidio agravado por precio o promesa remunerativa en grado de tentativa”.



El tribunal concluyó que no había elementos suficientes para considerar que Sala -que se encuentra detenida desde el 16 de enero de 2016 por otras causas- fue quien ordenó a Rafael Páes y a Fabio Alberto Avila que mataran al dirigente Alberto "Beto" Cardozo. La Fiscalía había pedido 12 años de cárcel para la dirigente kirchnerista.



Ávila fue el único condenado en el juicio: recibió una pena de 6 años y 6 meses de prisión, al encontrarlo como responsable del crimen. Cardozo, en tanto, fue absuelto y se ordenó su inmediata libertad.



"Me duele en el alma que hayan tenido que torturar a Cardozo, Ávila y a otros compañeros más para que yo esté parada acá”, le dijo Sala al tribunal esta mañana antes de oír el fallo. "Ustedes se quedan acá. Los gobiernos se van", agregó.



El testimonio que la inculpaba directamente era el del cooperativista -ex prófugo- Rafael Páes, quien aseguró ante la Justicia que la líder de la Tupac lo mandó a él y a un compañero, Fabián Ávila, a matar Cardozo, en ese entonces enfrentado con Sala.



El hecho se conoció como "La balacera de Azopardo" y ocurrió el 27 de octubre de 2007. Según el requerimiento de elevación a juicio de la causa, la líder de la Tupac Amaru contrató a Avila, para que matara a Cardozo a cambio de una casa de su propiedad.



Lo cierto es que en el barrio Azopardo se generó un tiroteo en el que los tres hombres estuvieron presentes. Y durante el intercambio de tiros, una nena de 11 años resultó gravemente herida.



Tras el enfrentamiento, Cardozo presentó una denuncia en la que declaró que quisieron matarlo pero luego quedó detenido por tentativa de homicidio.



Páes ya había sido sobreseído en 2016 por el juez de instrucción penal, Pablo Pullen Llermanos, y está en libertad desde ese entonces. Su abogado había reconocido que estuvo en el lugar pero que "no tuvo nada que ver con el enfrentamiento armado entre las personas imputadas".



La defensa de Sala apuntó de lleno contra su testimonio -sobre el que se sustenta la causa- por considerarlo falso. "Páes fue sobreseído luego de involucrar a la dirigente social Milagro Sala en el hecho. La impunidad y la persecución política suman otro capítulo más en la provincia de Jujuy", denunciaron desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala.



La abogada de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta, había solicitado la absolución de su defendida por prescripción de la causa y por "ausencia de pruebas que acrediten la existencia de los hechos y la participación (de Sala) en ellos". Conocida la sentencia, arremetió: "Ahora iremos por la condena al juez Pullen Llermanos y del fiscal Diego Cussel por el trámite de esta vergonzosa causa armada".