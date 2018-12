Horóscopo para hoy 27 de diciembre de 2018 Jueves, 27 de diciembre de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

ARIES

Procure aprovechar la presencia de Urano en Aries, donde permanecerá hasta el 5 enero, aportándole la oportunidad de un gran cambio personal. Tardará años en volver.



TAURO

Su signo tiende a verse sometido a problemas inesperados e importantes desde hace ya un tiempo. Todavía durante unos días deberá evitar situaciones que puedan implicar riesgo.



GÉMINIS

Quizás desde hace unas semanas haya vuelto a presentársele una oportunidad muy interesante para sus aspiraciones. Conviene darle un último impulso en estos días.



CÁNCER

En los últimos meses pueden haberse dado grandes vaivenes respecto a su proyección profesional. Ahora bien, dentro de pocos días la situación volverá a estabilizarse.



LEO

Conviene que saque partido de las facilidades de las que disfruta en la actualidad para abrirse perspectivas interesantes, gracias a ideas y proyectos vanguardistas.



VIRGO

Durante estos últimos tiempos su signo se ha visto sometido a riesgos importantes. Conviene que todavía se cuide, aunque dentro de pocos días la situación tenderá a cambiar.



LIBRA

La coyuntura de inestabilidad que afecta a sus relaciones o colaboraciones tomará todavía relevancia hasta principios de enero. A partir de entonces, la situación cambia.



ESCORPIO

Aunque todavía está en una etapa de inestabilidad laboral, en la que no se trata de buscar seguridad sino de opciones independientes y creativas, pronto la situación mejorará.



SAGITARIO

Todavía se encuentra en un período muy favorable al amor. Si aún no ha encontrado la relación de su vida, abra bien los ojos, ya que puede tener un flechazo pronto.



CAPRICORNIO

Continúa durante unos días la situación de inestabilidad que afecta a la vida familiar, con posibilidad de un cambio importante de vivienda o, incluso, de lugar de residencia.



ACUARIO

Aproveche las facilidades de las que disfruta todavía durante unos días para abrir su vida a nuevas perspectivas, quizás mediante actividades creativas o viajes.



PISCIS

Hasta principios del próximo enero, su panorama económico será aún incierto. Conviene que sea muy prudente y evite riesgos que puedan afectar a su economía.