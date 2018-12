Piumato se encadenó en una comisaría para exigir que liberen a una sindicalista detenida

Jueves, 27 de diciembre de 2018

El titular del gremio se manifiesta desde la noche del miércoles en la Comisaría 43 de la Ciudad.





El secretario general de los Judiciales, Julio Piumato, se encadenó en la noche de este miércoles en la puerta de la comisaría 43 de la Ciudad. Lo hizo para exigir la liberación de una sindicalista detenida tras un incidente en la calle que protagonizó con una automovilista, a la que agredió según las actuaciones policiales.



El gremialista pasó la noche así. A las 6:30 dio una entrevista en Crónica TV. "No sé si el fiscal se fue de joda", dijo Piumato. "Debe estar durmiendo", agregó y contó que desde la comisaría hasta le ofrecieron un almohadón para estar más cómodo.





El sindicalista de los judiciales concurrió por la tarde a la seccional para reclamar la libertad de Vanesa Maida Bertelegni, integrante del sindicato judicial y empleada del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. La funcionaria, de 43 años, mantuvo una acalorada discusión con una automovilista, de 66 años, en la esquina de Francisco de Enciso y Asunción, en Villa Devoto. Ambas iban en sus respectivos vehículos y, por motivos que no se pudieron establecer, se pelearon.



De acuerdo con las actuaciones de la Policía, Bertelegni golpeó e hirió a la otra mujer, que debió ser atendida por el SAME. Ante este episodio, intervino personal de la Policía de la Ciudad que, a instancias de la Justicia, se llevó detenida a la presunta agresora. "Maida Bertelegni agredió con golpes en el rostro a la otra mujer y también propinó golpes sobre la carrocería del otro vehículo", según figura en las actos labradas y confirmadas por testigos del hecho.



"Sigo en Comisaría 43 de CABA donde está detenida una funcionaria judicial x un incidente callejero mientras su madre discapacitada está librada a la buena de Dios; avísenle al fiscal Maragliano que se dedique a buscar chorros y corruptos y no a gente honesta", escribió Piumato cerca de las 20 en su cuenta de Twitter. Un rato después se encadenó.





"Desde la UEJN repudiamos la arbitrariedad manifiesta del fiscal Roberto Néstor Maragliano que tiene detenida a una funcionaria judicial, Vanesa Maida, del MPF de la ciudad de Buenos Aires y pretende dejarla toda la noche en el calabozo", publicó en un comunicado la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación.





Y agrega: "Dicha detención se produjo mientras la funcionaria trasladaba a su madre en sillas de ruedas y al bajar la rampa se vio impedida de utilizarla por estar bloqueada por un vehículo. Lo que generó una discusión callejera y la Intervención del personal policial. Quedando su madre discapacitada en custodia policial y la compañera detenida en la alcaldía de la comisaría N° 43 del barrio de floresta".



Piumato, además, amenazó este miércoles con realizar una marcha. "Si no la liberan, vamos a movilizar a la fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires", anunció en diálogo con El Destape Radio. ​"Esto es una doble tortura, no corresponde que haya detenido a nuestra compañera", agregó.