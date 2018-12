Horóscopo para hoy 26 de diciembre de 2018 Miércoles, 26 de diciembre de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



Aries

del 21.03al 20.04

Horóscopo de hoy: Se presentará una oportunidad el día de hoy que será más que tentadora. Déjala pasar porque llevará a un desenlace negativo.



Amor: Atención los solteros porque hallarán un prospecto de pareja muy interesante. No quemen todos los cartuchos al inicio, sean pacientes.



Riqueza: Se darán las condiciones ideales para un día laboral excelente. Tendrás tranquilidad e inspiración durante toda la jornada.



Bienestar: La inspiración te espera en los lugares menos pensados. No desestimes ideas sólo porque las creas muy alocadas, evalúalas con detenimiento.



Tauro

del 21.04al 21.05

Horóscopo de hoy: Te sorprenderá la soltura con la que solucionarás tus inconvenientes en el día de hoy. Has desarrollado tus capacidades enormemente.



Amor: Te verás atravesado por la flecha de Cupido. No podrás creer la cantidad de cosas en común que tendrás con esa persona.



Riqueza: Te valdrás de las últimas fuerzas que te quedan para poder adelantar tu proyecto, que ya casi está terminado.



Bienestar: Aprende a no juzgar a la gente por la forma en la que se ve, recuerda que las apariencias engañan. Intenta ver más allá de lo físico.



Géminis

del 22.05al 21.06

Horóscopo de hoy: Aparecerán personas predispuestas a buscar conflictos y discusiones por circunstancias que tratarán de imponerte.



Amor: Déjate tiempo para elaborar sorpresas en el amor. Todo vale cuando intentas sobreponer una relación que ha caído en la rutina.



Riqueza: Recibirás información sobre tu situación financiera. Aprovecha las oportunidades claras de incrementar tus ingresos.



Bienestar: Tienes demasiada gente dependiendo de ti. No puedes financiar las dudas y confusiones de todo el mundo, así que záfate de ese peso.



Cáncer

del 22.06al 23.07

Horóscopo de hoy: Estarás más serio y conservador en la manera de relacionarte, algo poco habitual en ti, que te caracterizas por tu inhibición frente a la vida.



Amor: La mala comunicación se ve reflejada en la cama. La pasión está mermando y es hora de buscar ayuda externa para remontar el amor.



Riqueza: Ahora que has revaluado tus metas personales, tienes más idea de lo que quieres. Es hora de valorar una oportunidad.



Bienestar: Demuestra que eres un ser que agradece favores, dile a esa persona que aprecias el esfuerzo que hizo, o está haciendo, para ayudarte.



Leo

del 24.07al 23.08

Horóscopo de hoy: Hay oportunidad para nuevos descubrimientos y aperturas que pueden cambiar tu orientación profesional, pero te toca buscarlas.



Amor: Te das cuenta que no es necesario amargarte por cosas sin sentido. Hoy compartirás gratos momentos con tu pareja.



Riqueza: Alguien utilizará tácticas sutiles para tratar de que abandones tu prudencia y obligarte a tomar una decisión errónea en finanzas.



Bienestar: Las fiestas tradicionales traen excesos que te dejarán cansado y pesado. El deporte o las actividades al aire libre son esenciales para tu bienestar.



Virgo

del 24.08al 23.09

Horóscopo de hoy: Un intercambio de información con la mente fresca de un recién llegado, te ayudará a descubrir un secreto oculto por mucho tiempo.



Amor: Arderás con un fuego inextinguible y sabrás hacerte amar por todos, incluso por aquellos que nunca te tuvieron mucha simpatía.



Riqueza: Van a surgir retos y tensiones en el ámbito laboral que demorarán tus proyectos pero, como siempre, sabrás superarlos con altura.



Bienestar: Puede que no sepas lo que quieres, pero por lo manos sabes lo que no quieres. Elimina los detalles indeseables y se irá aclarando la vía del éxito.



Libra

del 24.09al 23.10

Horóscopo de hoy: La imaginación al poder. Tendrás brillantes ideas y todas ellas serán las responsables de obtener la fortuna que precisas.



Amor: Alguien que conociste hace poco se acercará a ti y podrás descubrir una nueva amistad. Los dos pueden resultar buenos compañeros.



Riqueza: Invierte en tu futuro, no sólo en el presente. Una proporción de tus recursos asígnala a la creación de proyectos a largo plazo.



Bienestar: Nada mejor que juntarse con amigos alegres y atrevidos, que te ayuden a superar cualquier crisis. Te hará sentir que no estas solo.



Escorpio

del 24.10al 22.11

Horóscopo de hoy: En las finanzas, garantía de plenitud. Desbordante de entusiasmo, conquistarás el mundo y tendrás fama y dinero.



Amor: Presta atención a tu apariencia personal. Sólo trata de ser alegre y evita añadir presión a tu pareja, así solucionarán problemas.



Riqueza: Si tienes negocio, actualízate. La búsqueda de nuevas oportunidades en nuevos mercados será de gran ayuda para estabilizarte.



Bienestar: A la hora de enfrentarte con alguien, anímalo sin agredir. Así lograrás avanzar en tu cometido sin crear enemistades innecesarias.



Sagitario

del 23.11al 22.12

Horóscopo de hoy: Día de desarraigos amorosos y decisiones importantes. Las determinaciones que tomes hoy influirán mucho en tu pareja.



Amor: Las barreras intelectuales o físicas que te separaban de tu pareja, se desvanecerán. También desaparecerán tus miedos.



Riqueza: Tu trabajo se ve afectado por tu estado de ánimo, ya que los recientes acontecimientos emocionales te jugarán una mala pasada.



Bienestar: No subestimes el poder de los sueños, son ellos los que te permiten abrir puertas que la razón daría por cerradas y poner tus metas en lo alto.



Capricornio

del 23.12al 20.01

Horóscopo de hoy: Te darás cuenta de muchos aspectos de tu personalidad. Y el curso de los acontecimientos pondrá en vilo tus principios.



Amor: La madurez que has desarrollado en este último tiempo asombrará a tu pareja. Sentirás que es hora de avanzar sentimentalmente.



Riqueza: Busca coherencia en tus acciones. Si deseas mejorar tu situación económica, pon más empeño en tu trabajo.



Bienestar: Busca aquella persona que veas que te permite equilibrar tu personalidad y aléjate de relaciones tormentosas que te arrastrarán al sufrimiento.



Acuario

del 21.01al 19.02

Horóscopo de hoy: Planifica tu jornada con un amplio margen de tiempo entre cada actividad ya que hoy tenderás a demorarte en todos lados.



Amor: La traición de un amigo te ha herido profundamente. No des tu brazo a torcer ni dejes que tu cariño ciegue tu juicio.



Riqueza: Tus recientes conocimientos adquiridos potenciarán tus habilidades más de lo que imaginabas. Se acercan tiempos de éxito.



Bienestar: El tiempo es algo que nos afecta a todos, no puedes estancarte en una etapa de tu vida sólo porque estás cómodo allí. Busca crecer como persona.



Piscis

del 20.02al 20.03

Horóscopo de hoy: Noticias inesperadas afectarán los planes que habías hecho para toda la semana. Deberás reformular tu itinerario.



Amor: En el amor, la armonía de Venus dará curso a romances fascinantes. Déjate llevar por las circunstancias y muéstrate tal cual eres.



Riqueza: Día de inseguridades en lo laboral, ya que recientes errores han puesto en vilo tu trabajo. Atento a no cometer más equivocaciones.



Bienestar: Es sólo en las situaciones límites donde realmente somos capaces de vislumbrar nuestras verdaderas aptitudes. Busca conocerte profundamente.