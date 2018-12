Salud Pública recomienda evitar el uso pirotecnia

Miércoles, 26 de diciembre de 2018

En esta época del año se registra un importante número de atenciones por quemaduras. Por ello, desde el Ministerio de Salud Pública a través del Servicio del Quemado del Hospital Pediátrico Juan Pablo II insisten en evitar el uso de fuegos artificiales.





Teniendo en cuenta la peligrosidad del uso de pirotecnia, es esencial minimizar al máximo posible las lesiones que pueden provocar secuelas. Desde la cartera sanitaria provincial se recomienda evitar el uso de pirotecnia.



Todos los tipos de fuegos artificiales pueden producir lesiones si no son manipulados de manera responsable. En caso de utilizarlos, hacerlo en lugares despejados, al aire libre, alejados de otros edificios, alejar a los niños a una distancia segura, los fuegos de artificio proyectables (cañitas, cohetes, etc.).



No deben ser dirigidos o apuntados hacia otra persona, viviendas, elementos combustibles y/o árboles frondosos. Además, se deben encender los fuegos artificiales uno por uno, y retirarse a una distancia prudencial rápidamente y no exponer la cara y los ojos.



Es importante tener en cuenta que los productos deberán mantener su envoltorio original y en él es donde se debe constatar su legalidad y contar con la autorización del RENAR.



Se recomienda especial cuidado al descorchar botellas de bebidas espumantes. El corcho suele ser un proyectil que frecuentemente causa trauma ocular. Dirija siempre la expulsión del mismo hacia donde no genere riesgos.



La jefa del Servicio de Quemados del Hospital Pediátrico Juan Pablo II, Marta Vergara, insistió en evitar el uso de pirotecnia en estas fiestas y compartir la navidad junto a la familia. Además, recordó que como todos los años en ésta época se mantendrá la guardia en el Servicio.



RECOMENDACIONES



-El uso de elementos de pirotecnia se debe hacer a una distancia mínima de 300 metros a la redonda de hospitales, clínicas, estaciones de servicio y sitios donde haya aglomeraciones públicas.



-No introduzca artificios pirotécnicos en envases de vidrio o latas.



-Nunca lleve artículos pirotécnicos en los bolsillos. Úselos al aire libre y en lugares despejados.



-No experimente, no corte, ni mezcle los productos pirotécnicos.



-Si conoce la forma de utilizar el producto, siga las instrucciones del envase (los autorizados tienen las instrucciones).



-El mal uso de estos elementos no solo puede afectar su salud sino la de las demás personas y también los bienes de las mismas, ya que muchas veces se originan incendios u explosiones.



-Si utiliza estos productos tenga a mano un recipiente con agua, para volcarle a los elementos ya utilizados.



-Después de utilizar elementos de pirotecnia, recuerde lavar sus manos con agua y jabón.



-Al encenderlos no los sostenga en la mano déjelos en el suelo.



-NO deje a los niños manipular solos estos materiales, ya que pueden ocasionarles graves accidentes especialmente en manos, cara y ojos. Por tal motivo el encendido de los mismos debe estar hecho por adultos y los niños deben ser únicamente espectadores.



-No arroje elementos de estallo debajo de vehículos automotores.



-No dirija los mismos contra personas o cosas.



-Se debe observar ese tipo de espectáculo a una distancia de seguridad mínima de 150 metros.



-No fume en el lugar donde se vende pirotecnia.



EN CASO DE QUEMADURAS



* Lave la zona quemada con agua limpia y fría, sin jabón.



* No trate de despegar de la herida parte de tela o lanas, que pudieran estar adheridas a la quemadura, ya que solo aumenta el dolor y puede originar cicatrices deformadoras.



* No ponga grasas, pomadas, aceites polvos, cremas, ni soluciones de ningún tipo.



* Cubra la herida con apósitos estériles y secos, si no dispone de ellos use pañuelos, sábanas o toallas limpias.



* Concurra al centro asistencial más cercano.