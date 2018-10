Horóscopo para hoy 24 de octubre de 2018 Miércoles, 24 de octubre de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES

Podría sufrir una pérdida económica repentina. En cualquier caso, no es momento propicio a sus intereses en las negociaciones, por lo que debe evitarlas o posponerlas.



TAURO

Quizás tiene una gran necesidad de independencia, pero mucho cuidado, ya que puede costarle una crisis de pareja. También, momento muy delicado para las colaboraciones.



GÉMINIS

No es momento de afirmar sus posturas en el campo laboral, pues su situación se ve amenazada por una gran inestabilidad debido a problemas de estos últimos tiempos.



CÁNCER

Las exigencias de un proyecto vanguardista, que usted anhela, podrían menoscabar la necesaria atención al ser amado. Es cuestión de organizarse bien.



LEO

Dificultad para hacer valer sus intereses en el seno familiar, pues la inestabilidad profesional repercute en el hogar. Posponga relaciones profesionales importantes.



VIRGO

Una actividad creativa y que exige espíritu de riesgo podría obstaculizar la dedicación y logros en otros menesteres. Procure cautela durante estos días.



LIBRA

Cautela en temas de dinero, ya que podría tener algún tipo de pérdida o imprevisto muy costoso. De hecho, podrían sufrir un gran revés en sus intereses.



ESCORPIO

El Sol en Escorpio, opuesto a Urano, aconseja que se cuide, pues hay riesgo de un contratiempo inesperado, quizás en las relaciones, sean personales o laborales.



SAGITARIO

Existe la amenaza de que algún problema se agudice. No debe abordarlo durante estos días, pues sería contraproducente y, además, dispone de menos fuerzas.



CAPRICORNIO

Podría surgir algún tipo de infortunio en sus posibilidades en cuanto a un asunto que responde a sus aspiraciones. Conviene que extreme la cautela.



ACUARIO

Riesgo de un revés repentino en el campo profesional. Tal vez, situaciones problemáticas que afectan a la familia o a la vivienda repercutan en su situación.



PISCIS

Debe ser muy prudente a la hora de afirmar sus posturas y propuestas, ya que pueden ser demasiado arriesgadas y dar lugar a algún tipo de conflicto.