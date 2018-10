Regatas recibe a San Martín en el inicio del repechaje

Miércoles, 24 de octubre de 2018

El Fantasma y el Rojinegro reeditan el clásico en la reclasificación para avanzar a octavos. Hasta el momento, una victoria por bando. Se juega en el Parque desde las 21.45 y va por TV.





Regatas recibirá esta noche a San Martín en el inicio del repechaje, que también representa la reedición del clásico correntino, al mejor de tres juegos, en el que los dos comenzarán a buscar avanzar a los play-off de octavos de final del Super-20 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB). El encuentro se disputará a partir de las 21.45 en el estadio “José Jorge Contte”, y será dirigido por el tridente integrado por Alejandro Chiti, Pedro Hoyo y Enrique Cáceres, con Daniela Kessler como comisionada técnica.

Regatas, tras haber finalizado quinto en el grupo 1, se enfrenta así a San Martín (4°), en una serie al mejor de tres encuentros que arrancará esta noche en el Estadio de los Sueños. En virtud de que el Rojinegro cuenta con ventaja de localía, el segundo juego tendrá lugar el sábado 27 en el Fortín y, de ser necesario, el mismo escenario albergará un eventual tercer encuentro el lunes 29.

El grupo 1 ya clasificó para octavos a Estudiantes de Concordia (1º), La Unión de Formosa (2º) y Comunicaciones de Mercedes (3º). En los dos juegos por la fase clasificatoria, los dos se repartieron triunfos locales: victoria rojinegra en el Fortín por 88-77 y festejo regatense en el parque Mitre por 100-87.

Tras haber ganado el último duelo de la fase de grupos y sabiendo que el rival para el repechaje será nuevamente el Rojinegro, el entrenador fantasma, Lucas Victoriano, dijo que “va a estar muy bueno prepararlos (por la serie al mejor de tres) y seguir creciendo como grupo y como equipo es el objetivo del torneo”.

Siguiendo en esta línea, y con la cabeza en el repechaje, Victoriano continuó: “Yo creo que puede ser un partido diferente, ojalá se dé parecido, pero bueno... por cómo están los cuerpos técnicos hoy en día es muy difícil que dos partidos se den iguales, porque se trabaja tan bien, con gente muy capacitada, muy preparada”.

Por el lado de San Martín, los dirigidos por Sebastián González comenzaron ayer con un doble turno, sumando intensidad a las prácticas además de sesiones en el gimnasio. Entre las novedades más importantes, volvió a trabajar a la par del grupo el pívot norteamericano Jeremiah Wood, que no sumó minutos en los dos últimos partidos afectado por una distensión en el cuádriceps de la pierna izquierda.

El resto del plantel practicó con normalidad, cerrando con trabajos opcionales de lanzamientos en el estadio de Regatas.

Este mediodía, tras revisar el video y preparar el juego, los jugadores volverán a moverse y quedarán listos para el primer cruce de play-off de la temporada.



Victoriano, “contento”



En el juego del domingo, Regatas consiguió una victoria, después de haber caído en tres veces seguidas, y dio, quizás, la mejor muestra de básquetbol de todas sus presentaciones. Con ello, el entrenador remero se mostró contento y entusiasmado: “Jugamos bien, creo que estuvimos en el marcador siempre arriba, y eso es lo que nos estaba faltando los partidos anteriores, por lo tanto hicimos un paso hacia delante como equipo”.

“Muy contento porque se ve reflejado con un triunfo el esfuerzo que ellos hacen todos los días, porque la verdad que es un equipo que trabaja bien, y no se venían dando los resultados, veníamos con algunos errores, y hoy ganar en casa, con el clásico seguramente nos va a fortalecer como equipo”, continuó el tucumano.

El técnico también se refirió al flamante oro olímpico, Marco Giordano, que en la semana había conseguido el primer puesto en el básquet 3x3, y luego en su retorno convirtió 21 puntos y 7 asistencias, siendo clave en el triunfo. Victoriano dijo: “Teníamos que aprovechar que venía con esa confianza que tiene la gente con ese talento, y por suerte él es un chico ubicado y centrado, no se sintió mareado con todo eso que vivió en estos días, y eso que fue impresionante”.