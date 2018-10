Ultiman detalles para la entrega de las viviendas de Santa Catalina

Lunes, 22 de octubre de 2018

En declaraciones radiales, el secretario de Vivienda de la Nación confirmó que este acto constituirá un hito histórico en la gestión. Señaló que obtuvieron buena respuesta de los adjudicatarios, quienes concurrieron al lugar.





El secretario de Vivienda de la Nación, Iván Kerr, anticipó ayer en declaraciones radiales que, desde esa área, vienen realizando una serie de acciones “con la necesidad de equilibrar el presupuesto que tenemos este año, para no seguir incurriendo en el otro déficit importante que tenemos que es el de presupuesto”. Entre ellas, “hemos incluido incentivos fiscales, el impuesto que el Estado está dispuesto a no cobrar para que constructores puedan desarrollar viviendas sociales”.

Además, “estamos lanzando de vuelta líneas de créditos hipotecarios, hemos anunciado el tope de no más del 10% de CVS, para que todos los tomadores de créditos tengan tranquilidad. También promoviendo una nueva ley de alquileres para quienes estén alquilando”, contó.

Asimismo, Kerr dijo a Domingos de Mega, que estuvo reunido “con el gobernador Valdés, por el convenio de unas nuevas viviendas que vamos a construir y en breve vamos a estar haciendo la licitación del pedazo que queda libre en Santa Catalina”.

En referencia a los objetivos planteados, Kerr señaló que “hemos avanzado mucho en lo que nos habíamos propuesto en volver a la obra pública como algo que sea transparente y sinónimo de alegría, lo cual lo venimos haciendo con las viviendas”, especialmente en lo que tiene que ver con “quiénes son los destinatarios, ahí queremos dar blanqueo”.

Con respecto a ese punto, el secretario de Vivienda contó que la semana pasada se llevó adelante un curso de capacitación para el Nordeste, acerca de cómo se seleccionará a los beneficiarios “de la manera más transparente”.

En cuanto a los planes de viviendas, particularmente en Corrientes a través del Invico, Kerr explicó que “las obras que están en ejecución se van a terminar y la vamos a financiar”.

Hasta el día de la fecha, Kerr expresó que “este año tenemos una ejecución del 88% del presupuesto y con ese 12% que nos falta aspiramos a hacerlo en los dos meses que nos faltan”. A su vez, destacó que “uno de los grandes hitos es entregar Santa Catalina. Tuvimos toda esta semana una gran convocatoria mostrando a los adjudicatarios. Las vamos a estar entregando junto con el gobernador Valdés en las próximas semanas”.