Boca no pudo con Rosario Central en la Bombonera Lunes, 22 de octubre de 2018 El Xeneize empató con el equipo del Patón Bauza, que le jugó de igual a igual en su cancha. Los de Guillermo se alejan de Racing, líder del campeonato.



Boca mostró un flojo desempeño, no le encontró la vuelta al planteo de Rosario Central y apenas pudo empatar 0 a 0, en un partido disputado en la Bombonera y correspondiente a la novena fecha de la Superliga.



El conjunto rosarino sufrió la expulsión de Joaquín Pereyra, por doble amonestación, cuando se jugaba el cuarto minuto de adición del segundo tiempo.







El conjunto boquense, que venía de empatar con el líder Racing como visitante (2-2), alcanzó los 16 puntos, cuatro menos que el elenco de Avellaneda, mientras que los rosarinos, que llegaban de caer por goleada como locales frente a Unión (0-4), suman ahora 11 unidades.



Boca en principio dispuso una formación que parecía ofensiva, con varios habituales suplentes, ya que preservó jugadores de cara a las semifinales de la Copa Libertadores, pero Central superpobló la mitad de la cancha y desde allí manejó los tiempos del partido, contando con las mejores ocasiones dentro de un trámite opaco.



Primer tiempo flojo y friccionado



Boca intentó hacerse del balón en los primeros minutos con un movedizo Edwin Cardona, pero el colombiano no encontraba interlocutores, los volantes “canallas” eran un cerco difícil de sortear y Fernando Gago tenía siempre un rival que le hacía sombra.



Jugados siete minutos, la visita se animó a incursionar en ataque y avisó con un potente zurdazo de Washington Camacho, que salió apenas afuera, cerca del palo izquierdo del arco defendido por Agustín Rossi.



Con el correr de los minutos, el trámite se hizo friccionado, con los mediocampistas visitantes cortando una y otra vez el circuito de juego local, que era lento y sin cambio de ritmo.



Recién a los 27 minutos Boca pudo rematar al arco de Jeremías Ledesma, cuando Cardona probó de tiro libre y la pelota se fue un par de metros afuera.



A los 34, con Boca chocando una y otra vez contra el cerrado esquema rosarino, Central volvió a profundizar, Camacho buscó a Fernando Zampedri en el área, este encaró y remató de derecha, obligando a Rossi a estirarse para desviar el balón al córner.



Los dos lo tuvieron en el final.



El complemento siguió en el mismo tono y en apenas cinco minutos Central volvió a avisar, con un cabezazo de Marcelo Ortiz, bien contenido por Rossi, a la salida de un tiro libre lanzado por el “Colo” Gil.



A partir de esa jugada, cada centro al corazón del área boquense hizo tambalear a la última línea local y así fue que a los 12 minutos Alfonso Parot quedó solo frente al arco, pero no pudo rematar bien y perdió la oportunidad.



Tres minutos más tarde, Cardona probó con una jugada individual, llegó hasta el fondo por la izquierda y obligó a Ledesma a manotear la pelota para evitar el gol.



Pasados los 20 minutos, empezaron a aparecer algunos espacios y los técnicos comenzaron a mover los bancos, buscando piernas frescas.



A los 30 minutos llegó una clara ocasión para Boca, pero el arquero Ledesma volvió a aparecer, tapando en dos tiempos un disparo cruzado del colombiano Villa, que había sido habilitado por el recién ingresado Pablo Pérez.



Cuando el partido se terminaba y parecía encaminarse al empate sin goles, Central erró dos goles increíbles, en sendas jugadas del ex Boca Federico Carrizo.



En la primera, Néstor Ortigoza lo dejó de cara al arco, pero Carrizo remató desviado, de zurda, y en la segunda no pudo conectar con precisión de cabeza, tras un centro de Pereyra.



Los yerros de “Pachi” Carrizo dejaron con vida al local, que pudo llevarse un triunfo agónico segundos después, pero increíblemente Pérez no acertó al arco y perdió el gol en el epílogo.