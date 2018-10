Valdés entregó herramientas para producir Brailín

Jueves, 18 de octubre de 2018

El gobernador cumplió con el compromiso que le había hecho a Virginia Pérez, docente y emprendedora correntina que creó el juego que ayuda a aprender el sistema braille. El aporte consistió en máquinas de coser que permitirán la confección de unidades que serán repartidas en toda la provincia.









El gobernador Gustavo Valdés entregó hoy tres máquinas de coser a la docente y emprendedora Virginia Pérez para que pueda producir en cantidad Brailín, el primer muñeco del mundo diseñado para enseñar el sistema braille, tanto a niños no videntes como disminuidos visuales, en forma amena y recreativa, siendo una herramienta eficaz de estimulación temprana.



En junio, Valdés comprometió apoyo de la Provincia para que cada niño correntino no vidente o disminuido visual tenga acceso de manera gratuita a Braillín. En el Ministerio de Industria, Trabajo y Comercio se concretó la entrega y Pérez, acompañada por Andrea Sena, recibió dos máquinas de coser recta semi industrial y una overlok de 4 hilos con mesa que necesitaba para poder producir masivamente el muñeco.



“Felizmente de la mano del gobernador Gustavo Valdés y del ministro Raúl Schiavi vamos a poder fabricar 300 muñecos que serán distribuidos a niños ciegos de la provincia”, dijo Pérez tras recibir las máquinas.



Según la creadora de Braillín, gracias al aporte del Gobierno provincial “se podrá triplicar el número de confección porque se reduce el tiempo de trabajo”.







Un juego inclusivo



Las personas ciegas se ven privadas de muchas prácticas, incluyendo la lectura y el acceso a información pero gracias al sistema braille pueden acceder vía tacto a los que la falta de visión les impide.



La iniciativa comenzó hace más de una década para ser utilizado de manera gratuita por todos los niños no videntes que lo requieran. Utiliza una serie de puntos en relieve que se interpretan como letras del alfabeto y les abre todo un mundo a quienes poseen discapacidades visuales.



El braille se puede enseñar de distintas maneras y con diversos materiales, por ello, la docente inventó un muñeco de tela que sobre su pecho presenta este sistema de lectura que también puede ser utilizado por adultos.