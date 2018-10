Encontraron muerta a Sheila Ayala en la casa de uno de sus tíos

Jueves, 18 de octubre de 2018

La policía se llevó a los dos hermanos del padre de la nena de 10 años tras un megaoperativo en San Miguel.



Sheila Ayala, la chica de 10 años que estaba desaparecida desde el domingo, fue encontrada sin vida a metros de donde se la vio por última vez según confirmaron fuentes policiales aInfobae,en el complejo donde vivía junto a su padre en el barrio Trujuy de San Miguel. El cuerpo habría sido encontrado por la Policía Bonaerense, entre dos paredes lindantes, entre residuos y envuelto en bolsas en un basurero junto al predio del complejo.



Luego de una recompensa de medio millón de pesos por información para dar con su paradero y un fuerte operativo que incluyó drones, buzos tácticos en arroyos de agua contaminada y más de 150 policías, un grupo de canes y otro de bomberos munidos con pico y pala ingresaron al complejo tras el mediodía de hoy. Poco antes, una tía de Sheila apuntaba a cámaras de televisión en la vereda que "se la llevó" "alguien de la familia."



El tío de Sheila fue llevado en patrullero minutos antes de que trascendiera la aparición del cadáver, contenido por policías y visiblemente agitado. La causa está en manos de la Fiscalía Nº20 de Malvinas Argentinas: un cambio de carátula en la causa parece inminente.



Las hipótesis de los investigadores apuntaban a una supuesta rivalidad entre los padres separados de la menor o un ajuste de cuenta por presuntos negocios narco en la familia. Hasta poco antes de las 19 horas no había detenidos.



Jorge Finici, comisario mayor de la Policía Bonaerense presente en el lugar, se negó a ratificar si el cadáver es el de Sheila: "La verdad es que fue un final triste. Tenemos un cuerpo pequeño. No tenemos la identidad. No tenemos certificado de que sea la niña que estamos buscando. De ahora en más seguiremos investigando hasta encontrar a los culpables".