Cambio de horario para el duelo de River con Gremio Jueves, 18 de octubre de 2018 La Conmebol recibió un pedido para que se modifique la hora de inicio del partido de ida en el Monumental y no se negó. A qué hora se juega el próximo martes.



La Conmebol decidió modificar el horario del partido que el próximo martes disputarán River y Gremio de Porto Alegre por la ida de la semifinal de la Copa Libertadores.



El cotejo se iba a disputar desde las 19:30, pero finalmente por pedido del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, el cotejo se pasó para las 21:45.



Es que el organismo de seguridad no podía brindar la cantidad de efectivos policiales necesarios para cuando el partido iba a comenzar a las 19:30, por lo que solicitó a la Conmebol que el mismo se corra para más tarde.



El organismo sudamericano accedió al pedido y por ese motivo el partido se iniciará a las 21.45, mismo horario que se mantendrá para la revancha, a disputarse una semana más tarde en el Arena do Gremio.