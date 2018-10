Del Potro ya trabaja en la recuperación de su rodilla

Jueves, 18 de octubre de 2018

La torre de Tandil tiene inmovilizada su pierna derecha e inició el tratamiento indicado por los médicos. “No habrá precisiones sobre tiempos“, comunicaron desde su equipo.





El tenista argentino Juan Martín del Potro inició el tratamiento para recuperarse de la fractura en la rótula de la pierna derecha y por ahora no hay una estimación de cuándo podrá regresar al circuito.



Los médicos inmovilizaron la pierna derecha de Del Potro con una férula tras la fractura sufrida en una caída hace una semana en el torneo de tenis de Shanghai.



El tenista “ya trabaja en la recuperación junto a su equipo”. “Desde hace unos días utiliza una férula que mantiene la rodilla inmovilizada mientras realiza el tratamiento indicado por los médicos”, expresó su equipo de comunicación en la red social Twitter.



“El objetivo es estar sano, trabajando a conciencia, por lo que en esta importante etapa de inicio del tratamiento no habrá precisiones sobre tiempos o torneos”, anticipó el vocero.



La grave lesión golpeó al número cuatro del mundo en una de sus mejores temporadas en el circuito. Del Potro se perdería el resto de la temporada, incluido el Masters de Londres al que ya había clasificado tras cinco años de ausencia.



Se perderá igualmente los torneos de Basilea (a partir del 22 de octubre) y de París (desde el 29), que también tenía previstos en su calendario.



“Es un momento muy difícil. Siento mucha tristeza, es un golpe duro que me deja sin fuerzas anímicamente”, admitió el argentino el domingo en un comunicado, luego de que se confirmara la fractura.



La fractura llega en un muy buen año para el tandilense, que ganó los torneos de Indian Wells y Acapulco, llegó a las semifinales de Roland Garros, a los cuartos en Wimbledon y alcanzó la final del US Open ante el serbio Novak Dojokovic.



Del Potro se lesionó el 11 de octubre en su encuentro de octavos de final de Shanghai ante el croata Borna Coric. El argentino tropezó al final del primer set y cargó todo el peso sobre la rodilla derecha.



Intentó seguir tras ser atendido por el médico del torneo, pero finalmente abandonó cuando Coric se apuntó el primer set por 7-5.



Más allá del calendario, la lesión supone un nuevo golpe en la carrera de Del Potro, quien debió someterse en el pasado a tres operaciones en la muñeca izquierda y una en la derecha.