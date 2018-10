Maradona no fue a la mediación con Mancuso Jueves, 18 de octubre de 2018 Diego se ausentó a la primera de las mediaciones. Está en litigio judicial con su ex ayudante de campo, a quien acusa por “estafa”. La defensa contraataca al 10.



Diego Armando Maradona no se presentó hoy a la primera mediación por el millonario juicio que enfrenta por daños y perjuicios por parte de Alejandro Mancuso.



Así lo confirmó a la agencia Noticias Argentinas Miguel Milone, abogado del ex representante y ayudante de campo del “Diez”.



Luego de haber sido sobreseído en una causa en la que Maradona -actualmente entrenador de Dorados de Sinaloa- lo acusó por “estafa”, Mancuso accionó en el campo civil, “cansado de las infamias y mentiras”, según afirmó en un comunicado el exmediocampista de Boca y Palmeiras.



“Mi cliente perdió muchas oportunidades laborales. Cuando existía alguna chance, el posible interesado muchas veces averiguaba y, al observar que había un litigio con Maradona, terminaba desistiendo“, dijo el letrado a esta agencia.



Milone explicó que la demanda “será millonaria”, aunque indicó que el número todavía no está definido porque “eso se sabrá una vez que nos juntemos con los peritos y contadores de mi cliente para saber con exactitud cuántas oportunidades se vieron frustradas por esta situación y con qué montos”.