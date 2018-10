El desacuerdo por el recorte de subsidios posterga el debate una semana Miércoles, 17 de octubre de 2018 Oficialismo y oposición no se ponen de acuerdo en algunos temas clave, como el recorte al transporte, al Conicet y universidades.



Con un derroche de optimismo, el cronograma inicial que había previsto el oficialismo para el tratamiento del Presupuesto 2019 en Diputados preveía el debate de la ley de leyes en el recinto para el 10 de octubre. Aunque propios y extraños consideraban que esa era la hipótesis “de mínima”. Más racionales, consideraban que no podría darse el debate una semana después, el 17 de octubre, pero sí el 24. Esto es, el miércoles de la semana que viene.



Hoy por hoy, esa posibilidad ya es más que hipotética, pues el dictamen tendría que ser firmado esta semana, para tratarlo la que viene, pero todo indica que se tomarán un tiempo más.



Así surge de la reunión de la que tomaron parte este miércoles en oficinas del presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, los ministros Rogelio Frigerio (Interior) y Alejandro Finocchiaro (Educación), y el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, entre otros. Además estuvieron los jefes del bloque Pro, Nicolás Massot, y de la UCR, Mario Negri, mientras que por parte del justicialismo asistieron Pablo Kosiner (Salta), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Martín Llaryora (Córdoba).



Allí no lograron ponerse de acuerdo para que pueda firmarse el dictamen este jueves. Las dudas más grandes giran en torno al tema del recorte de los subsidios del transporte y los fondos con los que Nación compensaría a las provincias.



No es la única diferencia qu ese está dando, pues persisten cuestionamientos en recortes puntuales que se están dando en diversos sectores, como el Conicet y universidades. El clima en el que se desarrolló la reunión fue por momentos tenso, según pudo saber parlamentario.com, y las negociaciones continuarán en los próximos días, pero todo indica entonces que la fecha probable de debate en el recinto se postergue una semana.