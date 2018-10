Dividido en varios actos por el 17 de octubre, el peronismo se pone en ritmo de campaña

Miércoles, 17 de octubre de 2018

Massa, Urtubey, Scioli, Pichetto, Solá, Rossi y los otros candidatos peronistas para 2019 se repartirán este miércoles en diferentes actos por el Día de la Lealtad. El más importante será el de Tucumán, convocado por Manzur. Cristina Kirchner se quedó en el sur.



Un 17 de octubre, cinco actos y más de diez candidatos -o pre- repartidos por varios escenarios, alguno sin micrófono, otros de entrecasa. El peronismo, a un año y 10 días de la presidencial de 2019, lucirá múltiple pero disperso en su "fecha patria".



Del "todos unidos triunfaremos" a "no nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo (como los gatos)". Sentencias, aun antagónicas, que grafican el momento del "movimiento" que brotó hace 73 años, y se recuerda como "Día de la Lealtad".



Hay de todo. El reencuentro tucumano de vecinos enemistados, ex presidentes peronistas sin celebración peronista, herederos sin pase VIP y dirigentes, cautos o muy osados, que se aíslan en shows propios.



Con distinta envergadura y tumulto, habrá cinco actos: el que Juan Manzur arma en Tucumán, otro del PJ bonaerense en Merlo, la cúpula del PJ nacional viaja a Corrientes, un encuentro gremial en Córdoba y con jóvenes, Alberto Rodríguez Saá y su #hay2019, rememora en San Luis.



Acto de renovación de autoridades de las 62 Organizaciones Peronistas, el mes pasado. Los sindicalistas estarán este miércoles en Tucumán.

Los diez nombres que el PJ puso en danza para la presidencial, entre declarados y potenciales, pocos compartirán escenario.



Cristina de Kirchner estiró su estadía en Santa Cruz, adonde viajó por el fin de semana largo "para ver a sus nietos". "Plan de abuela que nunca deja de hacer política" dice, con ironía, un operador K.



En Tucumán, compartirán tarima y foto Sergio Massa con Daniel Scioli, ex socios, rivales presidenciales, siempre vecinos de Tigre. Ninguno, según contaron a Clarín desde la organización, hablará. Lo harán Manzur y Héctor Daer, triunviro de la CGT.



Del episodio tucumano, que se perfila como el más tumultuoso -anuncian 100 mil personas- participará también Miguel Pichetto, uno de los cuatro cumbristas del "grupo Retiro". Massa y Pichetto -quizá otros dirigentes los imiten- podrían compartir alguna actividad en Tucumán este miércoles temprano, pero evaluarán luego la conveniencia política de subirse al escenario según quiénes estén ahí.



La presencia de Scioli, quizá lo más K de la juntada norteña, generó alguna intriga porque Luis Barrionuevo, vocero oficioso pero activo del encuentro, categorizó el acto como del peronismo no cristinista.







"Me invitó Manzur y es un espacio donde el peronismo puede mostrar que había y hay otro camino, distinto al que eligió el gobierno. la agenda del desarrollos que planteamos en la campaña del 2015", le dijo Scioli a Clarín.





Gestual, por otro carril, es la presencia a medias de dos alcaldes del PJ del conurbano, Fernando Gray (Echeverría) y Andrés Watson (Varela), que viajaron para participar de una cena este martes pero no se quedaban para el acto en el hipódromo.



El PJ bonaerense se concentra en Merlo, con La Cámpora y Máximo Kirchner invitados pero, en el esquema inicial, sin acceso al micrófono. "Es un acto de los intendentes a los que invitamos a compañeros y agrupaciones", dijo Gustavo Menéndez a Clarín.



El protocolo, como cuando Unidad Ciudadana hizo su acto en Ensenada o en las juntadas sindicales, es que los organizadores son los oradores y los demás acompañan. Pero el camporismo pedía que Máximo sea orador.



Felipe Solá, que fue convocado por Manzur y también desde Corrientes, podría ser el único "presidencial" presente en Merlo. O compartir esa "exclusividad" con Axel Kicillof.







Agustín Rossi, candidato presidencial y jefe del bloque de Diputados del FpV, volará junto a José Luis Gioja a Corrientes para un acto organizado por el PJ local.



Para el sanjuanino fue un atajo perfecto: en Tucumán se afincó Barrionuevo, fugaz pero incómodo interventor del PJ, y late la interna entre Manzur y José Alperovich, riña doméstica que derivó en que la jefa del PJ local, Beatriz Rojkes, no fuese invitada.



Otros, con excusas puntuales, gambetean la invitación tucumana: Juan Manuel Urtubey tendrá su 17-O en Salta y luego viajará a Mar del Plata para el Coloquio de IDEA. Y Sergio Uñac se refugia en su provincia antes de volar a Washington.





Otro prencandidato PJ, Guillermo Moreno, que el sábado se relanzó en Lanús, estará en un acto sindical en Córdoba. A esa tenida fue invitado Juan Schiaretti, otro de los mandatarios que no estará en la juntada de Tucumán.



Eduardo Duhalde también se bajó de Tucumán porque quedó resentida su relación con el gastronómico por el expediente PJ. El ex presidente pensó hacer un encuentro en la quinta de San Vicente pero al final, como Cristina, no participará de ningún acto.