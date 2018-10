El kirchnerismo y la izquierda coparon la marcha de mujeres

Lunes, 15 de octubre de 2018

La Cámpora y el MTS, entre otras agrupaciones, dominaron el Encuentro de Mujeres. Y hasta hicieron una “Plaza de Cristina”. Hubo 10 mujeres detenidas después de disturbios y enfrentamientos de un grupo pequeño con la infantería.







Con una fuerte presencia de sectores de la izquierda y del kirchnerismo, una multitud de mujeres militantes, referentes y activistas del feminismo de distintas partes del país e incluso de algunos puntos de Latinoamérica marchó este domingo por las calles de Trelew donde mañana concluirá el 33° Encuentro Nacional de Mujeres, el más austral del país desde que el evento surgió en 1986. La marcha recorrió 5 kilómetros, pasó por diferentes barrios y marcó la movilización más grande de la historia de la ciudad que este 20 de octubre cumplirá 132 años.



Hubo consignas a favor del aborto legal, en contra del patriarcado, la separación de la Iglesia y el Estado y la defensa de la libertad de género. Pero además hubo fuertes críticas al gobierno de Mauricio Macri: así, la marcha se llenó de pañuelos verdes pero también de banderas de La Cámpora, el MTS, movimientos guevaristas, Mala Junta, CTA, Nuevo Encuentro, Mujeres Evita, Barrios de Pie, y Frente de Izquierda, entre otros movimientos. Durante todo el trayecto hubo cantos en contra del Gobierno y hasta hubo una "Plaza de Cristina".



Poco antes de las 21 y al grito de "Santiago Maldonado, presente", un grupo pequeño de mujeres todas vestidas de negro, encapuchadas y con palos, prendió fuego maderas en la esquina de Rivadavia y 25 de Mayo, en pleno centro de la ciudad. Tenían banderas de "Comunismo Revolucionario" y "Feminismo Popular".



En la Plaza Independencia, que está en plena obra de modernización, este grupo que se hace llamar "Las brujas" rompió el tejido de alambre que rodea la plaza. La Policía se mantuvo distante por unos minutos, a una cuadra de distancia. Pero luego las encapuchadas tiraron bombas molotov y piedras en el hall de la Municipalidad, con lo que un grupo de la infantería desalojó a los manifestantes y hubo corridas. Según la policía, diez mujeres fueron detenidas.



Una de las incógnitas era si la marcha pasaría por la Parroquia María Auxiliadora, ya que era el punto crítico en el que podían llegar a haber más disturbios. Pero los organizadores decidieron desviarse y el grueso de la manifestación no pasó por ahí. Más temprano, se había detectado que algunas manifestantes habían comprado nafta en pequeñas botellas, presuntamente para armar bombas molotov que finalmente usaron.



La ciudad estuvo convulsionada el fin de semana por la gran afluencia de gente. De acuerdo a los registros, hubo más de 27.000 acreditaciones para participar de los 73 talleres con los que cuenta este evento nacional y a la ciudad llegaron 339 colectivos con militantes. Además se certificaron 17 vuelos con el arribo de 1.712 personas.





“Por la tarde marchamos por las calles de Trelew, hacemos el pogo feminista más grande del mundo en el Encuentro más austral de la historia”, anticipaban las organizadoras antes de las 6 de la tarde. Horas antes de la marcha y ante la denuncia de algunos robos y falta de seguridad la Comisión Organizadora del 33° Encuentro Nacional de Mujeres emitió un comunicado haciendo responsable a las máximas autoridades del Gobierno del Chubut “por cualquier nueva situación de conflicto que pudiese generarse” a la vez de exigirle a los funcionarios provinciales “cumplan sus acuerdos y garanticen las condiciones de seguridad para lo que resta del Encuentro para no seguir siendo violentadas”.





Más temprano mostrando sus pechos, mujeres marcharon por las calles de Trelew contra la Iglesia y el patriarcado. Se trató del clásico “tetazo” del que participaron militantes de distintas fuerzas de izquierda quienes se expresaron frente a la Parroquia María Auxiliadora y otros edificios céntricos manifestando su oposición a la unión entre el Estado y la Iglesia Católica.



La marcha revolucionó la ciudad que no está acostumbrada a ver este tipo de manifestaciones con mujeres mostrando sus pechos desnudos.



Ahí estuvo también la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Vilma Ripoll, que llamó a las participantes a hacer una renuncia de su pertenencia a la Iglesia. “Queremos hacer una apostasía colectiva” dijo y fue más allá: “Queremos también responsabilizar al Papa Francisco que se dedica a hacer campaña internacional en contra de nuestros derechos y lo que llaman la ideología de género”, manifestó la ex diputada nacional.





Casi a la misma hora, pero en otro lugar de Trelew, en la Laguna Cacique Chiquichano, otra movilización realizó el “pañuelazo” en favor del aborto legal, seguro y gratuito. Allí, el cántico central fue “aborto legal para no morir”, inundando de color verde ese espacio de la ciudad que es una reserva natural.



La fuerte apuesta del kircherismo en este encuentro se vio reflejada también cuando legisladoras nacionales y provinciales realizaron este domingo la “Plaza de Cristina” en apoyo a la ex presidenta Cristina Fernández y promoviendo su candidatura presidencial para 2019. “Basta de persecución política con la compañera @CFKArgentina”, escribió en su twitter la senador nacional por Chubut, Nancy González, presente en el encuentro.



La acción fue encabezada por la comisión de Mujeres y Género del Instituto Patria, que participa en el 33° Encuentro de Mujeres en Trelew y hubo una importante asistencia. Se reprodujeron discursos de la ex presidenta y hubo venta de remeras y merchandising con el rosto de la actual senadora nacional.



“Desde el 2010 se hace la Plaza de Cristina en estos Encuentros” recordaron y definieron a la ex presidenta como “la conductora del campo nacional y popular”. También adelantaron que desde La Cámpora están armando “una estructura feminista dentro del PJ”.



A lo largo de estos días hubo varias quejas y reclamos a la Comisión Organizadora del 33° Encuentro Nacional, que luego emitió un comunicado responsabilizando al Gobierno. Lo cierto es que mujeres que se alojaban en la Escuela 207 del barrio INTA de Trelew, un sector alejado del centro, denunciaron que fueron apedreadas. Y otras que estaban en la Escuela 174 del barrio Amaya, también lejos del centro, fueron víctimas del saqueo. “Les robaron todo a 200 mujeres”, afirmaron.



Además se denunció el robo de un maletín con 80 mil pesos de un colectivo que trajo a una delegación del norte y el asalto a dos artesanas. También hubo quejas en relación a la feria gastronómica “¡Al horno el patriarcado!” que se montó en el Gimnasio Municipal N° 1. Los feriantes pagaron por su puesto y cumplieron con la exigencia de la Libreta Sanitaria, pero hubo otros que se instalaron por su cuenta en la Plaza Centenario, la más grande de la ciudad, y vendieron muchísimo más que los que estuvieron en regla.