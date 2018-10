Revelan el abrupto crecimiento patrimonial del yerno de Hugo Moyano

Lunes, 15 de octubre de 2018

Es pareja de Valeria Salerno, investigada por la Justicia junto a otro hijastro de Moyano, Juan Manuel Noriega Zulet.





A poco de conocerse el pedido de detención de Pablo Moyano -por parte del fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, por considerarlo sospechoso de integrar una asociación ilícita junto a la barra de Independiente- el patrimonio del yerno de Hugo Moyano , Leonardo Bartolomeo, comenzó a llamar la atención.



Leonardo Bartolomeo tuvo un crecimiento sorpresivo y veloz desde que está en pareja con Valeria Salerno, hijastra del líder camionero.



Según un informe realizado por el programa "La Cornisa", del periodista Luis Majul , la pareja de Valeria Salerno incrementó de modo llamativo el monto y el valor de sus bienes en muy pocos años.



El crecimiento patrimonial de Bartolomeo no tiene justificación: en 2013 tenía un patrimonio total de 200.000 de pesos y desde entonces, que comenzó su relación con la hijastra del sindicalista, pasó a ser propietario de un departamento en el edificio Le Parc valuado en 700.000 de dólares y de un departamento en un edificio de lujo de Palermo.



Según el programa "La Cornisa", la pareja de Salerno compró un Porsche deportivo valuado en dos millones de pesos.





Entre 2013 y 2016, Bartolomeo no declaró ingresos en ninguna categoría, y además todas las operaciones que efectuó fueron realizadas en efectivo, una maniobra habitual entre quienes no quieren dejar rastros bancarios.



Además, el yerno de Hugo Moyano nunca integró el capital accionario ni el directorio de ninguna de las empresas de la familia camionera.



Valeria Salerno -pareja de Bartolomeo- es investigada por la Justicia. Junto a otro hijastro de Moyano, Juan Manuel Noriega Zulet, por blanquear en 2017 1.100.000 dólares de actividades vinculadas al sindicato de Camioneros y a su obra social.