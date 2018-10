Colapsó el sistema para registrar las líneas y hay quejas de los usuarios Viernes, 12 de octubre de 2018 Miles de personas llamaron al *234# para identificar su número telefónico. Hay tiempo hasta el 18 de octubre. Si no, la línea puede ser bloqueada.



El sistema para registrar líneas prepagas de telefonía celular, con el que buscan identificar la titularidad de más de 12 millones de aparatos, colapsó a pocas horas de su presentación.



"No pudimos completar la operación. Por favor intenta más tarde", es el mensaje que recibieron muchas personas que llamaron desde sus equipos al *234# para realizar la operación, lo que despertó quejas y malhumor en las redes sociales.





La alta demanda se debe a que el 18 de este mes las empresas de telefonía celular comenzarán a bloquear las líneas prepagas que no hayan sido registradas.



El plan para registrar los celulares prepagos, que apunta a desalentar el robo de los móviles, fue presentado este jueves por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.





"Los teléfonos serán nominativizados, no se podrán volver a conectar y quedarán bloqueados. La decisión estratégica es que los teléfonos estarán a nombre de las personas. Antes del 18 de octubre, en todo el país hay que llamar al *234#. El objetivo concreto es bajar el número de celulares que se roban", dijo Bullrich.





"El robo de celular es uno de los delitos más comunes en la Ciudad, muchas veces asociados a motochorros. Con esta medida damos un paso muy importante porque los celulares robados no van a valer nada", afirmó Rodríguez Larreta.